Emotivo homenaje del PP a los alcaldes afectados por la DANA: «Fue una bendición suspender las clases»

El PP, con su presidente al frente, Alberto Núñez Feijóo, ha homenajeado este sábado a los afectados por la DANA del pasado 29 de octubre en el transcurso de la XXVII Intermunicipal que los populares están celebrando este fin de semana en Valladolid. Los alcaldes de Utiel, Albal, Chiva y Alginet, en representación de sus compañeros de la provincia de Valencia, han intervenido por videoconferencia y han sido recibidos con un largo y afectuoso aplauso por parte del Plenario.

La presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de España, María José García Pelayo, ha sido la encargada de ir presentando a estos alcaldes. «Hoy no queremos, si me apuráis, casi hacer política. Lo que queremos es escuchar vuestros sentimientos», ha manifestado García Pelayo.

En primer lugar, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, ha lamentado la pérdida de vidas humanas en este municipio, «lo que más duele», ha manifestado. Además, ha señalado que en esta localidad tiene «un problema» en las infraestructuras, con pérdidas millonarias. Ferris ha agradecido también a toda su corporación «la unidad, el consenso y el entendimiento» y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez «esa inyección económica para reconstruir» estas localidades. «Es fundamental y es lo que va a marcar la agenda política» en los próximos meses, ha asegurado.

Por su parte, la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, visiblemente emocionada, ha reprobado que la oposición (PSOE, Compromís y dos partidos locales) haya presentado una moción de censura contra ella, acusándola de no haber hecho nada tras la DANA, extremo que la primera edil del PP ha negado de plano. «Se nos acusa de no haber hecho absolutamente nada ante la DANA cuando nosotros desde la segunda semana de ocurrir la tragedia empezamos ya nuestra fase de reconstrucción y en ella estamos», ha remarcado Fort. Ante ello, la presidenta de la FEMP le ha trasladado el apoyo del PP. «Espero que impere el sentido común frente a la política más baja que puede existir, que es la de intentar sacar rédito cuando hay tragedias o desgracias», ha expresado García Pelayo.

A continuación, la alcaldesa de Alginet, Elia Ferrer, ha puesto en valor que en su municipio «hemos estado todos a una en la Corporación, dejando las diferencias a un lado». «Nosotros hemos iniciado ya nuestra reconstrucción en todo lo que son edificios municipales», ha subrayado, pidiendo al Gobierno de Pedro Sánchez que «sea competente afrontar lo sufrido por el campo valenciano, porque nos hace muchísima falta», ha remachado.

En última instancia, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, ha relatado que el día de la DANA se «se aliaron ciertos factores para que la tragedia no fuera mayor», dado que a las siete de la mañana dio orden desde el Ayuntamiento para que «suspendieran las clases en los centros escolares» y la actividad en las instalaciones deportivas. «Y eso fue una bendición no sólo para Utiel sino para toda la comarca, porque pegado al río (Magro) hay un instituto de secundaria al que van 400 chicos y chicas de toda la comarca de 14, 15, 16, y 17 años que ha resultado anegado totalmente», ha señalado. «En lugar de seis víctimas, que fueron personas mayores con dificultades de movilidad, habríamos tendríamos muchísimas más», ha aseverado.

Además de estos testimonios, el PP ha proyectado un vídeo sobre los efectos de la DANA, que ha provocado más de 220 fallecidos y cuantiosos daños materiales. «Hoy somos testigos de que aunque el agua arrase, la solidaridad resiste, porque no hay tormenta que pueda con el corazón de los que no se rinden. A cada familia que ha sufrido una pérdida, a cada persona que ha tendido una mano, queremos deciros que no estáis solos, porque juntos volveremos a levantarnos. España somos todos. Valencia somos todos», ha recogido la cinta.