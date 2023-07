Uno de los momentos más virales del debate a tres de RTVE, entre Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Santiago Abascal, fue cuando el líder de Vox preguntó a los otros dos candidatos qué era una mujer para ellos. Tanto el líder del PSOE como la representante de Sumar guardaron silencio. No se atrevieron a definir lo que es una mujer para no herir sensibilidades. La misma premisa de la que parte el documental de 2022 What is a woman? (¿Qué es una mujer?) del periodista estadounidense Matt Walsh, columnista del The Daily Wire y autor de cuatro libros. El audiovisual se viralizó desde el día de su emisión, ya que con una pregunta tan sencilla como la del título, Walsh es capaz de desmontar el discurso de psiquiatras, psicólogos, políticos, médicos, cirujanos y profesores de Universidad plegados a la ideología queer.

«Sus leyes de género permiten que un hombre pueda autopercibirse de género femenino. Exactamente, ¿qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro. Pero, para ustedes, ¿qué es una mujer? Veo que no lo van a contestar». Así evidenció Santiago Abascal, durante el debate en TVE, la dificultad que, actualmente, presenta un sector de la izquierda para responder a preguntas que, a priori, pueden resultar especialmente básicas. «Si creen que lo es un hombre que se autopercibe mujer, ustedes están muy equivocados. Y ponen en riesgo a las mujeres», reprochó el líder de Vox a Sánchez y Díaz durante el debate.

Movimiento ‘queer’

El movimiento queer ha experimentado un gran auge en los últimos años, siendo Estados Unidos el máximo exponente de esta corriente. Esta teoría sostiene que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción cultural y que varían en cada sociedad. Con el afán de mostrar al mundo cómo había penetrado la ideología queer en la sociedad norteamericana, el periodista Matt Walsh se lanzó a rodar un documental que sólo giraría en torno a una pregunta: ¿Qué es una mujer?

«En mi consulta tengo pacientes que dicen que se perciben como mujeres. Que el hecho de tener pene no les define como persona», asegura una psicóloga en el documental. A lo que el periodista replica que, llegados a este punto, cómo puede saber que él no es también una mujer. «Si mi madre es una mujer, si mi esposa es una mujer y si el chico que llega dice que lo es, ¿qué es una mujer?». La psicóloga ríe nerviosa. No encuentra una respuesta. Otro momento que resume muy bien el sentido de la cinta y de la pregunta de Santiago Abascal. «Sólo una mujer puede saber lo que es una mujer», reprende una activista trans a Walsh. «¿Eres un gato?». No, responde la entrevistada. «¿Sabes lo que es un gato?». Huida como respuesta.

Siguiendo esta misma dinámica, la de hacer preguntas sencillas, Matt Walsh logra poner contra las cuerdas a infinidad de personalidades próximas a la corriente queer. El miedo a ofender o a herir sensibilidades incapacita a todos ellos a responder a la famosa pregunta. Tan es así que todas las entrevistas que componen el documental terminan de manera repentina, previo enfado de unos acorralados entrevistados.