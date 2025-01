Los directores de los conservatorios a la juez: «El puesto del hermano de Sánchez no era necesario»

«El puesto del hermano de Pedro Sánchez no era necesario», han dicho los primeros testigos ante la juez que investiga las irregularidades en torno al puesto de trabajo de David Sánchez como director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. La instructora, que le investiga por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ha escuchado a los directores de los conservatorios dependientes de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación. Los testigos han declarado que desconocen dónde se ubica su oficina, ni quién compone este departamento, del que depende el cargo del hermano de Sánchez.

El primer testigo en comparecer ante la juez ha sido el director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil hasta el año 2020, Evaristo Valentí. A lo largo de más de una hora ha declarado ante la juez que «no veía necesario en el ámbito académico el puesto, pero que desde el punto de vista cultural y de organizar las actividades sí». «Nuestras necesidades eran otras, como por ejemplo, arreglar los pianos», le ha dicho a la juez. En esta misma línea, Valentí ha indicado que, hasta 2016, había una persona encargada de coordinar la actividad de los conservatorios, pero que se jubiló y que durante años nadie se encargó de estas funciones que después asumiría el hermano de Sánchez.

David Sánchez se presentó junto a 11 aspirantes al cargo de coordinador de conservatorios. Los testigos han dicho que a él no le conocían, pero que sí sabían del resto de candidatos, ya que muchos de ellos eran ex alumnos de los conservatorios. El primer testigo ha indicado a la juez que fue la directora de Cultura y también investigada en la causa, Elisa Moriano, la que le dijo que debía contratar al hermano del presidente.

También ha admitido que la plaza de David Sánchez era de libre designación y que era el único que no tenía licenciatura, aunque los dos directores del conservatorio superior y el técnico sí la tienen y son profesores. El hermano del presidente Pedro Sánchez fue contratado para dirigir las orquestas, sin embargo, Evaristo Valentí ha declarado en sede judicial que sólo abanderó cinco de estas obras, el resto fueron otras personas. «Desconocemos por qué», le ha dicho el jefe del conservatorio a la juez.

Tras el interrogatorio de Evaristo Valentí, le ha tocado el turno a la directora del Conservatorio Juan Vázquez, Yolanda Sánchez. La juez le ha preguntado sobre los correos electrónicos eliminados que no pudo intervenir la UCO en las fechas en las que se contrató a David Sánchez y ha declarado que no borró ninguno de estos mensajes. «No tengo conocimientos de informática, no he sido yo», le ha dicho a la juez admitiendo que usaba su cuenta personal de correo electrónico para gestiones laborales.

También ha declarado hoy en la sala de vistas de los juzgados de Badajoz María del Rosario Mayoral, que relevó al frente del Conservatorio Bonifacio Gil a Evaristo Valentí en 2020. Ha asegurado que llevaba en este centro profesional de música desde 1996 y que no hacía falta que se coordinasen los centros. Ha admitido que conoció a David Sánchez en 2017 y que fue ubicado, en un primer momento, en una mesa de la biblioteca del conservatorio porque no había despacho para él. Posteriormente, se hicieron unas obras y se le habilitó un despacho en otro lugar y ya no coincidía a diario con él. Ha asegurado que lleva años sin ver a David Sánchez.

Informe de Hacienda

La juez también ha citado esta mañana del 8 de enero a los peritos de Hacienda que elaboraron el informe sobre la situación fiscal de David Sánchez. Se trata de un documento que fue entregado en los tribunales y aportado al sumario sin firma, ni membrete. La inspectora Regional de Extremadura, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura y la delegada especial de la AEAT de Extremadura han reconocido en sede judicial que no estaban habituados a hacer este tipo de informes. Incluso, uno de ellos ha llegado a decir que «no es su cometido, pero que se le pidió colaboración» y que utilizaron los datos que tenían. Los tres peritos descartan indicios de delito fiscal por parte del hermano de Sánchez.