La directora del Instituto de las Mujeres deja en evidencia a Sánchez: «Obvió los avisos del sí es sí»

Isabel García, la nueva y polémica directora del Instituto de las Mujeres, reprochó al PSOE que ignorase las advertencias sobre los efectos de la conocida como Ley del sólo sí es sí, una ley impulsada por el Gobierno del que ahora forma parte. García apuntó directamente a la responsabilidad del Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez.

La ley, impulsada por Irene Montero pero que contó con el visto bueno de Sánchez, ha beneficiado hasta el momento a, como mínimo, 1.233 agresores sexuales -violadores, pederastas y abusadores-, y ha permitido 126 excarcelaciones.

García -designada recientemente para dirigir el principal organismo de Igualdad- criticó en varias ocasiones al Gobierno por la aprobación de la ley. Una normativa «mal hecha», según sentenció en distintos mensajes en su perfil social.

«¿Qué es cierto? ¿La ley está mal hecha? ¿Qué no se ha querido escuchar en estos 4 años a las organizaciones feministas? ¿Que las prioridades han sido otras?», se preguntó por ejemplo retóricamente en una ocasión. Incluso echó por tierra el mensaje que, por entonces, se trasladaba desde el Gobierno, arremetiendo contra los jueces por la rebaja de condenas. «Los jueces no legislan. Afortunadamente, la ley se ha cambiado, pero la repercusión aún está ahí», corrigió García.

La mayoría de sus críticas iban dirigidas a la anterior ministra de Igualdad, Irene Montero. «Habéis vivido una realidad paralela. El consentimiento nunca dejó de estar en el centro, porque, de hecho, ya estaba en la ley anterior. Dime qué organizaciones feministas se reunieron con la ministra», comentó en otra ocasión.

Pero también involucró al Consejo de Ministros en pleno, apuntando a su propio partido, el PSOE: «Dentro y fuera hemos advertido no sólo de los errores de esta ley sino de la Ley Trans también. Por los motivos que sea el Consejo de Ministros decidió obviar cada una de esas apreciaciones. Mi partido también desgraciadamente. Ojalá estemos a tiempo de resolverlo».

Ley Trans

Las mayores críticas, no obstante, las ha vertido García contra la Ley Trans, impulsada también por el Ejecutivo. La directora del Instituto de las Mujeres arremetió en sus redes sociales contra el «delirio queer» o la «chorrada queer». «La teoría queer avanza sin descanso con el único objetivo de perpetrar el heteropatriarcado y borrar a las mujeres de lo político», criticó en 2019.

«Podemos llegó a la política con el firme convencimiento de dividir al movimiento feminista y al colectivo LGTBI. Lo ha logrado en tiempo récord con la complicidad de aquellos que desde otras siglas han comprado sus postulados queers. O lucha continúa [sic.]… #StopDelirioTrans», fue otro de sus mensajes.

Desde Sumar, socios de coalición de Sánchez, reclamaron su destitución: «Este nombramiento del Ministerio de Igualdad es vergonzoso y envía un mensaje lamentable. El Instituto de las Mujeres no puede estar dirigido por alguien que sostiene la conspiración del borrado de las mujeres y critica la dictadura queer», manifestaron desde la formación de Yolanda Díaz.

También la ex ministra Montero se sumó a las críticas. «El presidente del Gobierno no puede mirar para otro lado ante el odio y la transfobia, pedimos que actúe y cese a la directora del Instituto de las Mujeres. Los derechos trans son derechos humanos y para el Gobierno cumplirlos no es una opción, es una obligación». Y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, destacó que la «transfobia» es «incompatible con el ejercicio de cualquier cargo público». Igualdad ha defendido el nombramiento.

Censura de canciones

Como reveló también OKDIARIO, Isabel García se mostró partidaria de «prohibir ciertas canciones» que –consideró– fomentan la violencia de género.

Isabel García se pronunció así sobre algunas canciones al ser preguntada, en 2018, por la prevención de la violencia de género entre los jóvenes y el uso de los dispositivos móviles. La ahora alto cargo de Igualdad era por entonces concejal en el Ayuntamiento de Xirivella (Valencia) y diputada delegada de Juventud, Deportes e Igualdad en la Diputación de Valencia. Desde esa posición institucional, denunció el «descontrol» en el uso de móviles por parte de los chavales, así como en las redes sociales.

«Después está la música… hay canciones que deberían estar prohibidas en los medios de comunicación, en las radios y en Youtube, porque sus letras contribuyen a la violencia de género. Hay quien dirá que eso es coartar la libertad de expresión, pero eso es respeto, es prevenir», añadió Isabel García en una entrevista publicada en La Vanguardia.