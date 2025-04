Un ex director de conservatorio de Badajoz ha asegurado este martes en el juzgado de la ciudad extremeña que «había rumores» de que se iba a contratar como coordinador de los conservatorios de la capital provincial a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo ha afirmado el Evaristo Valentí, entonces director del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil de Badajoz.

Valentí ha explicado a los medios a su salida de los Juzgados de Badajoz que, en aquel momento, «se hablaba de varios candidatos, entre ellos ese», en alusión al músico, familiar del jefe del Ejecutivo. El ex director del conservatorio ha declarado como testigo por segunda vez, a petición de la jueza Beatriz Biedma. El responsable de este centro ha expuesto su testimonio sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.

La magistrada ha solicitado nuevamente la presencia de Valentí por un correo electrónico que éste envió a la entonces directora de otro conservatorio, Yolanda Sánchez. Ese mensaje llevaba como asunto el hermanísimo, y en su interior se adjuntaban las bases de la convocatoria de la plaza que, finalmente, acabaría adjudicándose al hermano del líder socialista

Valentí ha hablado con los periodistas que se han congregado este martes a las puertas de los juzgados de Badajoz. El ex director de conservatorio ha aclarado que «había varios rumores sobre varios candidatos» que podrían llevarse esa plaza y «éste era uno de ellos», ha señalado en alusión a David Sánchez. Sin embargo, el responsable del conservatorio pacense ha aclarado que no sabía si, finalmente, sería el elegido: «Eso lo debe saber el que sacó la plaza, nosotros no tenemos esa potestad de hacerlo».

La razón por la que mandó este correo con el hermanísimo como asunto «el mismo día que salen las bases de la convocatoria», según ha declarado Valentí, es porque, incluso entonces, ya «había varios rumores sobre varios candidatos, y éste era el más llamativo».

Concretamente, ha dicho que el apelativo con el que se llamaba a David Sánchez, el hermanísimo, fue «un calificativo que alguien le puso, que no sé quién sería, un poco jocoso». También ha señalado que entre los candidatos que se rumoreaban, David Sánchez «era el más llamativo, evidentemente».

Un piso antes de la plaza

La juez que investiga a David Sánchez solicitó el pasado 13 de marzo que los agentes de la Guardia Civil investigasen si la cuenta de Airbnb vinculada al hermano de Pedro Sánchez correspondía con el usuario «Hermit». La respuesta de Airbnb ha confirmado que esta cuenta es del hermano del presidente del Gobierno.

La instructora detectó que, a través de este usuario, David Sánchez había alquilado una vivienda en Badajoz antes de obtener su plaza como alto cargo de la Diputación pacense. Se trata de un detalle importante para la investigación, puesto que la juez trata de probar si el puesto fue creado ad hoc para el hermano del presidente.

La juez pidió que se detallasen los datos personales que él mismo hubiese introducido en el momento de su registro. También pidió información relativa a la cuenta bancaria a través de la que realizaba o recibiese los pagos de las reservas.

La UCO se puso en contacto con la empresa domiciliada en Irlanda y los resultados son los siguientes: constan 23 reservas de pisos de Airbnb desde 2017, año en el que fue contratado por la Diputación de Badajoz. David Sánchez efectuaba estos pagos a través de tarjetas de crédito y cuentas de PayPal.