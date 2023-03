Diputados del PSOE exigen a Sánchez romper con Podemos y él lo descarta a la espera de su implosión

Cada vez hay más diputados en la bancada socialista xigiendo a Pedro Sánchez romper con sus socios de Podemos y echar del Ejecutivo a las ministras Irene Montero y Ione Belarra. Ayer, tras el duro discurso de la portavoz podemita Lucía Muñoz, llegando a llamar «puñado de fascistas» también a los socialistas, los parlamentarios de Sánchez expresaban abiertamente que «no podemos seguir gobernando con ellos».

En los pasillos de la Cámara, el portavoz del PSOE, Patxi López, incluso tachó a sus socios de «irresponsables». Hasta hubo mensajes entre diputados de ambas bancas de que «así no podemos seguir gobernando». Pero desde su despacho de La Moncloa, el presidente les transmitía que no hará nada. Y trataba de rebajar esas críticas públicas para no caldear más el ambiente. El jefe del Ejecutivo espera a la implosión de Unidas Podemos, algo que puede ocurrir en cualquier momento, para tomar decisiones.

Los morados, pese al enfado que tienen con los socialistas por «la deslealtad» a Igualdad y el hecho de sacar adelante la toma de consideración junto a PP y Vox, descartan la dimisión de las ministras. El líder del PSOE, por ahora, rechaza cesarlas. Los socios están en el bucle habitual tras cada crisis que, hasta el momento, han sorteado y superado. Aunque ésta parece la madre de todas las crisis. La que puede dinamitarlo todo.

Pedro Sánchez espera la implosión del grupo parlamentario de Unidas Podemos, para que de facto se rompa la coalición. Y entonces sí pueda prescindir de Montero y Belarra sin ser acusado ante el electorado de haber roto el acuerdo. Un movimiento que mantendría dentro del Gobierno al resto de ministros del espacio podemita: Yolanda Díaz, Alberto Garzón y Joan Subirats.

Tensión

La tensión es aún mayor dentro el grupo parlamentario de Unidas Podemos. La dirección morada temía a una posible ruptura en la votación de este martes. Algo que, finalmente, no ocurrió tras las amenazas de Ione Belarra y Pablo Echenique a ministros y diputados si rompían la disciplina de voto apoyando la iniciativa del PSOE de modificar la ley.

Pero, aunque Belarra y Echenique salvaron esa ruptura, nadie descarta que se pueda producir en las próximas semanas. El duro discurso de Lucía Muñoz contra el PSOE fue muy criticado también en el seno de Unidas Podemos. Y Yolanda Díaz -que no acudió al debate a apoyar a la ministra de Igualdad-, ya de noche y justo antes de la votación, se reunió de forma discreta con la ministra Irene Montero y el líder del PCE, Enrique Santiago, para trasladarles que no estaban cómodos y que no era el camino.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, que mantiene una relación más fluida con sus socios del PSOE que con el partido por el cual es ministra, declaró a la prensa minutos antes con cierta tristeza que «no deberíamos haber llegado hasta aquí». Al término de ese encuentro, Díaz y Montero salieron cruzándose la mirada y un rostro de enfado entre ellas. Síntoma de cómo están las cosas en el espacio podemita.

En el entorno de la ministra de Trabajo y promotora de Sumar, tras lo vivido en el Congreso, descartaban ya a última hora del martes que pueda incorporar a Podemos a su candidatura de cara a las elecciones generales. «No compartimos las formas» señalaban en el equipo de Yolanda Díaz. No es algo que dijeran ayer por primera vez.