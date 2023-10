El próximo martes 31 de octubre, la princesa Leonor cumple 18 años. Coincidiendo con el cumplimiento de su mayoría de edad, deberá jurar la Constitución en el Congreso de los Diputados como heredera al trono. Lo hará en un acto que durará en torno a noventa minutos y al que no acudirán ni el PNV ni los partidos independentistas, algo que no ha dudado en celebrar José Ramírez del Río, el diputado de Vox por Córdoba. «El Congreso ahorrará en jabón, salfumán, ambientador y colonia», ha declarado.

Todo ha ocurrido después de que el PNV se uniera a la lista de BNG, ERC, Junts y EH Bildu. Todos ellos adelantaron que no iban a estar presentes en el acto y ahora el PNV se une anunciando que tampoco acudirá al acto de jura de Constitución de la princesa. Los independentistas catalanes y vascos y los nacionalistas gallegos no suelen participar de ningún acto relacionado o con presencia del Jefe del Estado y, de hecho, en los últimos tiempos no han acudido a ninguna de rondas de consultas que Felipe VI ha convocado para buscar candidato a la Presidencia. Tampoco lo hacían con el Rey emérito Juan Carlos I.

«Lo que vamos a ahorrar todos los españoles en jabón, salfumán, ambientador y colonia para el Congreso», ha escrito en su perfil oficial en redes sociales el diputado de Vox al conocer la noticia de que el PNV tampoco hará acto de presencia en la jura de la princesa Leonor.

La jura de la Constitución de la princesa

La jura de la Constitución de la princesa Leonor se celebrará el próximo martes 31 de octubre en el Congreso de los Diputados. Ese mismo día, la heredera al trono cumplirá la mayoría de edad, por lo que se celebrará una Sesión Solemne en la Cámara Baja para que jure la Carta Magna ante las Cortes Generales.

Este juramento queda recogido en el artículo 61 de la Constitución Española que en su segundo apartado señala lo siguiente: «El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey. Prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas».