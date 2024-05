La diputada del PP y ex ministra Ana Pastor deja la política y ficha por una aseguradora sanitaria

La ex ministra, ex presidenta del Congreso y diputada del PP Ana Pastor deja de parlamentaria en el Congreso y la política activa. Será la nueva presidenta de A.M.A., la compañía aseguradora más extendida entre los profesionales sanitarios. Así lo ha anunciado el PP a través de una nota de prensa «para incorporarse al ámbito de las instituciones profesionales sanitarias». Pastor es médica de profesión y hasta el momento era diputada por Pontevedra en la Cámara Baja.

«Cuando se pone punto final a tantos años de servicio público en las administraciones y en el Parlamento se viven sentimientos encontrados, pero el más intenso es el de gratitud hacia mi partido y a los españoles por haberme permitido ostentar uno de los mayores honores que se pueden tener en nuestro país, como es presidir el Congreso de los Diputados», asegura Ana Pastor en esta nota difundida por los populares.

Pastor le ha comunicado su decisión de dejar la política al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Fue ministra de Fomento de 2011 a 2016 en el Gobierno de Mariano Rajoy y de Sanidad entre 2002 y 2004 en el Ejecutivo de José María Aznar. Además, ha ostentado en tres ocasiones la vicepresidencia del Congreso y ha ejercido como presidenta de la Cámara Baja entre los años 2016 y 2019, siendo además elegida diputada por Pontevedra en todas las elecciones generales celebradas desde el año 2000 hasta la actualidad.

«Mi partido me ha dado todo y yo le he dado lo mejor de mí misma, tanto cuando nos tocó gestionar los intereses de los españoles al frente del Gobierno, como cuando nos correspondió trabajar desde la oposición. Precisamente porque conozco como pocos la que siempre será mi casa, estoy segura de que con Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno nuestro país volverá a la senda de progreso que le corresponde», afirma la ya ex dirigente del PP.

Su trayectoria

Ella nació en Cubillos del Pan (Zamora) el 11 de noviembre de 1957, Pastor es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, especializada en Medicina Familiar y Comunitaria. Funcionaria de carrera, pertenece al Cuerpo Superior de Salud Pública y Administración Sanitaria.

La incorporación de Ana Pastor a la política nacional llegó de la mano de Mariano Rajoy en el PP, en concreto en 1999 con su nombramiento como subsecretaria de Educación y Cultura. Dentro del PP ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, recientemente como vicesecretaria de Política Social del partido entre 2020 y abril de 2022, hasta la salida de Pablo Casado.

Su puesto en el Congreso como diputada lo ocupará previsiblemente el siguiente candidato en la lista del PP por Pontevedra en las pasadas elecciones generales, el abogado Juan Andrés Bayón, de 25 años.

Agradecimientos

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha destacado la trayectoria de Ana Pastor, destacando su «saber estar y buen hacer». «La política nunca agradecerá lo suficiente todo lo que has aportado a nuestro país en cualquiera de las responsabilidades que has tenido: capacidad de trabajo, educación, saber estar y buen hacer. Toda la suerte en esta nueva etapa que comienzas», ha señalado en un mensaje en las redes sociales.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, ha agradecido a Ana Pastor su «su extensa hoja de servicios» tanto dentro del PP como en las instituciones públicas. «Los que conocemos a Ana Pastor de cerca sabemos que es mucho más que su extensa hoja de servicios. Más allá de cargos, Ana es compromiso, inteligencia, cordialidad… Gracias por tanto y la mejor de las suertes en tus nuevos retos», ha señalado en un mensaje colgado en las redes sociales.