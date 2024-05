La Diputación de Badajoz crea una comisión para investigar al hermano de Pedro Sánchez

El Pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad la creación de una comisión de estudio de la actividad cultural del programa Ópera Joven, así como las funciones de la Oficina de Artes Escénicas, dependientes ambos de la institución provincial y bajo la dirección y gestión directa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Él es músico de profesión y su nombre artístico es David Azagra, que utiliza también para evitar ser relacionado con el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE.

Esta comisión se ha aprobado este martes en un Pleno con carácter extraordinario a instancias del PP. El socialista Miguel Ángel Gallardo, al frente de la Diputación de Badajoz, ha accedido a crear esta comisión y lo ha defendido como un «acto de transparencia», debido a que «no tienen nada que esconder». Así lo ha defendido la diputada del PSOE en Badajoz, Raquel del Puerto Carrasco.

El portavoz de los populares en la Diputación de Badajoz, Juan Barrios, ha afirmado que con la creación de esta comisión se busca «arrojar luz y taquígrafos» sobre las funciones que realiza David Azagra en la diputación desde su contratación en 2017 como coordinador de actividades en los conservatorios dependientes de la institución. «Su idoneidad para la realización de estas funciones ha estado en entredicho público», ha señalado

El dirigente del PP se ha referido a la modalidad del proceso elegido para su selección, la designación de la persona que le hizo la entrevista como candidato o a la justificación de sus logros para dicha elección, y a que «la mayoría de la gente entendió que había sido una elección partidista».

«Sin ningún proceso selectivo»

Barrios ha recordado que el hermano de Pedro Sánchez cambió de puesto en 2021 a director de la Oficina de Artes Escénicas «sin ningún tipo de proceso selectivo público» y que en 2020 estrenó la ópera Elixir de amor, que costó más de 130.00 euros del erario público, contando con «escaso público». En 2023 hizo también «un único pase» en el Teatro López de Ayala con la ópera La paz perpetua, que contó con un presupuesto de 128.000 euros del Ministerio de Cultura, a través de fondos europeos, y que «apenas» recauadó 2.000 euros en taquilla.

En 2018 David Azagra, como ha expuesto Juan Barrios, puso en marcha el programa Ópera Joven con el fin de «justificar su contratación, pero desvirtuando gravemente el objetivo de su contrato». «Tanto su actividad como el programa de la Oficina de Artes Escénicas no parecen muy amplia ni acorde a la cuantía de fondos que ambos proyectos reciben tanto de la diputación, como del Estado y la Unión Europea, fruto de varios convenios culturales», ha esgrimido.

«En medio de todo esto, se han sucedido las publicaciones en la prensa nacional y regional sobre determinados aspectos. Se duda de su gestión al frente del cargo, la forma y el lugar desde donde ejerce sus funciones, la manipulación que se ha hecho de la RPT de esta institución. En definitiva, están generando la sombra de la duda sobre la propia Diputación de Badajoz, debilitando la credibilidad y honorabilidad de esta casa», ha aseverado el dirigente del PP.

«Esto no va de personas»

Por su parte, el PSOE ha defendido al hermano de Pedro Sánchez, asegurando que los populares se han hecho «eco de bulos y de mentiras» de cuestiones en las que llegan «tarde y mal». Así lo ha asegurado la portavoz de los socialistas en la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto.

Del Puerto ha pedido al PP que no se anticipen al desarrollo de la comisión y sus conclusiones al ser el objeto del pleno la creación de dicha constitución, y le ha trasladado que «esto no va de personas», porque Ópera Joven, como el resto de programas, culturales o no, de la diputación «no son» de los técnicos, directores de área o diputados, sino de la corporación provincial, y «debería darle vergüenza» de «exponer al escarnio público a un trabajador de esta casa», cuando ha defendido, «a veces con tanta vehemencia» a los empleados públicos.

La dirigente socialista ha señalado que la diputación cuenta con una Comisión de Cultura permanente en la que podían haber despejado «cualquier duda» de las que «ahora casualmente tienen». «No lo han hecho antes y ahora tienen la necesidad urgente de solicitar esta comisión especial de estudio», ha apuntado.

Además, ha remarcado que este Pleno y las comisiones sucesivas no se van a cobrar porque no van a ser «cómplices de sus enredos» ni de sus «desvaríos», «porque la realidad de todo esto es muy sencilla, y es que todo lo hacen por desesperación» y «por miedo» a que el presidente de la diputación, Miguel Ángel Gallardo, que también es secretario regional del PSOE, «vaya a ser el próximo presidente de la Junta de Extremadura, puesto que se reduce todo a eso».