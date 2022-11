La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido al ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, -que aseguró que los logros «históricos» en el Ministerio se los debe a la formación morada- y ha dicho que no le debe «nada a nadie», al tiempo que ha señalado que no se va a distraer en responder a las palabras del ex líder de Podemos exigiendo a ‘Sumar’ respeto por el partido liderado por Ione Belarra.

«No le debo nada a nadie, si me permite esta afirmación, y tengo agradecimiento para todas las gentes, no ahora sino con carácter anticipado, que me dieron la oportunidad de ser ministra», ha apostillado Díaz en una entrevista en Navarra Televisión.

Al respecto, ha aclarado que «es verdad» que Iglesias le propuso ser la ministra de Trabajo pese a su negativa al principio. «Tengo agradecimiento y respeto a todo el mundo y no me van a ver jamás haciendo críticas a nadie», ha esgrimido.

Asimismo, ha insistido en que no se va a distraer en responder a Iglesias después de que el ex líder de Podemos reclamara respeto por la formación morada sacando a relucir el encuentro de la titular de Trabajo en un acto en Valencia con Mónica Oltra y Mónica García, pero sin la presencia de las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero. «No me distraigo. Me estoy dejando la piel por mi país», ha zanjado.

Aprendizaje

En otro punto, haciendo autocrítica de la evolución de Podemos, Díaz ha asegurado que ha aprendido «muchas cosas» y ha recordado que creó la primera confluencia junto con compañeros de Anova-Irmandade Nacionalista en Galicia en el año 2012 llamada Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en la que Pablo Iglesias fue su asesor.

Así, la vicepresidenta ha sostenido que Iglesias aprendió ahí «ese renacer o esa idea que después trasladó muy exitosamente a Podemos», ha insistido Díaz, aclarando después que fue un «aprendizaje colectivo clarísimo».

«Creo que las disputas y las distracciones no ayudan (…) y los problemas que tiene España son suficientemente severos como para que nos centremos en estas cuestiones», ha concluido la ministra.