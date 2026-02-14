Detenido el imán de Ripoll (Gerona) por agredir sexualmente a una niña

El imán de Ripoll ha sido detenido acusado de haber agredido sexualmente una niña en esta localidad de Gerona en la que es alcaldesa la líder de Alliança Catalana, Silvia Orriols, que también es diputada en el Parlament. Orriols, de hecho, ha denunciado que se ha enterado de esta detención por «vías no oficiales». Es decir, que ni los Mossos ni los responsables político-administrativos de ellos, la Generalitat del socialista Salvador Illa, le han informado de este grave caso ocurrido en la localidad de la que es alcaldesa.

No ha trascendido oficialmente ni el nombre del detenido ni detalles sobre lo ocurrido. Sólo que la detención se ha debido a la agresión sexual sufrida por una menor. Y ha sido el Ayuntamiento de Ripoll el que ha detallado que el acusado es precisamente el imán de la mezquita de esta localidad gerundense, que desde hace años cuenta con una gran presencia de inmigración musulmana.

En 2017, el entonces imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, fue detenido tras ser identificado como el cerebro de los atentados yihadistas ocurridos en agosto de ese año en Barcelona y Cambrils, en los que fueron asesinadas 16 personas y más de 300 resultaron heridas. Es Satty fue condenado por ello a 43 años de prisión. Todo ello años después de que este mismo imán hubiera sido identificado por las fuerzas de seguridad españolas por sus lazos con el radicalismo islamista y redes de captación y adoctrinamiento de jóvenes yihadistas.

Ripoll vuelve a estar ahora de actualidad. Y de nuevo por quien está al frente de la comunidad islámica de esta localidad de Gerona. El actual imán permanece detenido y la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento va a pedir personarse como acusación contra el acusado cuando se celebre el juicio penal contra él.