La detenida ayer lunes por la Policía de Marlaska por rezar el Rosario a pesar de la prohibición del delegado del Gobierno de Madrid ha querido volver este martes a la Parroquia del Inmaculado Corazón de María, que se ubica en la intersección con la calle Ferraz, donde se levanta la sede del PSOE, y Marqués de Urquijo donde tienen lugar las manifestaciones en contra de las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas. En su relato en una entrevista a OKDIARIO, ha destacado que «me llevaron arrastrada y me intentaron convencer de que habían sido buenos».

Muy cerca del lugar de la detención de la Policía de Marlaska, la manifestante ha relatado a OKDIARIO cómo fue arrastrada, esposada y llevada a la comisaría mientras su madre intentaba saber qué había sido de ella. «Cuando el disco se ponía verde, me animé a salir a la calzada y decirle a la gente a que se animara a venir a la calzada para que no nos pasara lo que nos pasó el lunes anterior. Nos separó la Policía en las cuatro aceras, y no nos dejaban ni cruzar la calle en verde ni pasar a las aceras», ha explicado a OKDIARIO de cómo empezó todo después de que el delegado del Gobierno Franciso Martín hubiera prohibido el rezo del Rosario, que tiene lugar cada día durante la manifestación a las 19:30 horas, debido a que había esgrimido que no se había cursado dentro de los plazos adecuados.

«Para evitar eso, cuando se ponía el disco en verde, nos poníamos a protestar. Entonces, cuando se ponía otra vez en rojo, la Policía embestía contra nosotros, y nos empujaba hacia la acera. Hasta que la gente se metió a la calzada. ¿Qué pasó? Que el jefe de Policía se cabreó y dijo: ‘Tú te vas detenida’», ha explicado la detenida por rezar el Rosario en Ferraz, que ha acudido estos días a Ferraz a protestar contra las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas.

«Entonces, eso hicieron. Me pusieron las esposas. Y me llevaron diciendo que casi le había atropellado un policía a él porque yo salía a la calzada cuando el semáforo se ponía en verde. ¿Si algún coche arremetía contra un policía, yo qué tengo que ver?», ha precisado de las justificaciones que le dieron antes de detenerla.

«Me quitaron todo. Me quitaron el reloj. Me quitaron el móvil. Me quitaron la mochila. Yo creo que me dejaron salir a las 00:00 horas o 00:30. Mi madre estaba de los nervios hasta que yo le mandé un mensaje a la 1:00. Le dije: ‘Mamá, estoy bien. Acuéstate’», ha explicado del momento en el que llegó a la comisaría.

«Nunca han sido violentos, excepto cuando estábamos en la calzada. Luego cuando me llevaron detenida hacia abajo. Allí en comisaría te intentan convencer de que han sido buenos contigo porque no te han pegado, porque no te han tratado mal. Tú les tienes que explicar: ‘Mire usted, es que yo podía estar en mi casa tranquilamente. Estoy detenida injustamente y ustedes me están acusando de una agresión que no ha existido. Y encima, me dicen que ustedes son los buenos, y yo soy la mala, y que me están tratando bien’», ha querido dejar claro del trato de la Policía, queriendo recordar eso que sí que «es un trato muy raro». Todavía así, para la manifestante, la pesadilla no ha terminado, ya que: «Tengo que ir a juicio. No tengo fecha. Eso ya lo tendrán que decidir ellos».