El desesperado grito de los agricultores ante OKDIARIO: «¡Sánchez nos va a arruinar!»

Miles de agricultores y ganaderos se han desplazado a Madrid para participar en una protesta contra las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez y las exigencias al campo, que cada vez son más duras. OKDIARIO ha estado con varios de ellos para recoger sus reivindicaciones.

«Pedro Sánchez, que se vaya cuanto antes porque nos va a arruinar. Se ha ido a Marruecos a llevarse el dinero en vez de dárnoslo a nosotros porque, visto lo visto, no quiere saber nada de los agricultores», ha denunciado un manifestante de avanzada edad que lleva «toda la vida trabajando como agricultor».

Este mismo entrevistado, ha recordado además que «los jóvenes ya no quieren saber nada» de la agricultura o la ganadería «porque ya no se puede vivir del campo». «Ha subido todo mucho y nos están pagando la cebada igual que hace 30 años, así no se puede vivir y estamos perdiendo dinero todos los días», ha señalado.

En la misma línea se ha pronunciado otro manifestante, que ha denunciado que «no se pueden recoger seis kilos de cebada para pagar un litro de gasoil» y ha apuntado que «en el parque de agricultores son todos mayores y no hay relevo generacional». A pesar de la situación, ha dicho, nadie les escucha. Y, preguntado por el viaje de Sánchez a Marruecos, ha dicho que «lo que tiene que hacer (el presidente del Gobierno) es venir a España a solucionar nuestros problemas».

Otro de los agricultores, sin bajarse de su tractor, ha manifestado ante las cámaras de OKDIARIO que «Pedro Sánchez se tiene que ir ya» y dejar trabajar al sector primario «como se ha hecho toda la vida». Mientras, una mujer ha señalado que el campo se encuentra en la misma situación «que hace 45 años, con precios ruinosos y sin cubrir costes».

Por otra parte, una mujer ha denunciado ante este periódico que los agricultores llevan «40 años igual y la cosa está empeorando». «Buscan la calidad por la salud del consumidor, a nosotros nos exigen medidas, pero luego entran productos de fuera sin control, eso es un engaño porque ahí no están cuidando nuestra salud», ha declarado.