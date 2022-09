La ex vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, cree que el debate sobre la monarquía o la república en España es estéril porque «los españoles somos fundamentalmente anarquistas». El delirio de la también ex ministra se ha vuelto completamente viral en redes sociales, que incluso dudan de si es ‘fake’. Y no lo es.

Todo ocurrió en el programa ‘El Ágora de Hora 25’ de la Cadena Ser. Carmen Calvo, Pablo Iglesias y José Manuel García-Margallo debatían sobre el futuro de la monarquía en Reino Unido tras la muerte de la Reina Isabel II. El tema saltó hasta la situación en España, y como es habitual el ex líder podemita defendió un referéndum.

Acto seguido llegó la polémica valoración de Carmen Calvo: «Yo creo que España no es republicana ni monárquica porque ha tenido muy malas experiencias con las dos formas, yo creo que los españoles somos fundamentalmente anarquistas, todos, anarquistas de izquierdas, anarquistas de derechas o anarquistas medio pensionistas».

Sí, para la ex ministra socialista el referéndum monarquía o república no tiene sentido porque los españoles no nos dividimos entre esas dos formas de Estado, si no que habría que añadir una tercera: el anarquismo. La ex vicepresidenta del Gobierno defiende que nunca «ha habido fuerza suficiente ni para la monarquía ni para la república».

«Yo creo que la inmensa mayoría de este país piensa más en razones eficientes, funcionales, que quien asuma la jefatura del Estado funcione y esa alta magistratura la desarrolle con las funciones que tiene, la simbólica y de representación. No quiero pensar que en nuestro país, con la complejidad que tenemos, hubiera un presidente de república además de una presidencia de Gobierno también con poderes», asegura.

El ‘anárquico’ planteamiento de Calvo alucina hasta a Pablo Iglesias. Que zanja esta parte del debate entre risas asegurando: «Se empieza así y vamos a terminar ‘El Ágora’ escuchando el ‘God Save the Queen’ de los Sex Pistols». La polémica canción de 1977 que fue considerada un ataque directo a la monarquía británica.