La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha protagonizado uno de los discursos más duros contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante la sesión de control de este miércoles. La popular ha cargado contra el gasto superfluo que mantiene el Ejecutivo central en medio de la grave crisis que estamos sufriendo.

La pregunta de Gamarra al presidente del Gobierno ha sido clara: «Hace dos días dijo que todos debemos hacer un reparto justo de las consecuencias de la guerra y hacer un esfuerzo de unidad en aras del interés general, el PP está de acuerdo, sobre todo si pensamos en los más vulnerables, pero esto le afecta a usted también, ¿cómo va a dar ejemplo ante el sacrificio que pide a los españoles?».

Sánchez ha contestado si dar una solución clara ni aportar medidas inmediatas para paliar la crisis. Se ha centrado en defender que el Gobierno va a plantear en los próximos días una «reforma del mercado energético frente al chantaje energético de Putin» y que se va a reunir con todos los grupos políticos para «acordar un plan nacional para paliar las consecuencias económicas de la guerra».

«Con una inflación galopante y con un futuro lleno de incertidumbres los supermercados y las gasolinas se han convertido en un lujo que millones de españoles ya no se pueden permitir ni a mitad de mes», ha recordado Gamarra en su réplica al presidente del Gobierno.

La popular se ha mostrado muy dura y contundente con la falta de medidas urgentes para ayudar a las familias. «Para pedir renuncias a los ciudadanos lo primero que debe hacer uno es dar ejemplo, no se puede pedir sacrificios desde la atalaya del Gobierno más caro y numeroso de la historia. No se puede seguir manteniendo tres vicepresidencias y 22 ministerios. Sólo sus altos cargos y sus asesores cuestan 108 millones de euros mas al año desde que usted llego a la Moncloa y eso hoy es pedirle algo a los españoles que no pueden asumir, por tanto es una inmoralidad».

El PP ha exigido a Sánchez que elimine de una vez por todas los gastos populistas, los gastos que antes ya eran innecesarios pero que en la situación tan grave que estamos atravesando directamente es «inmoral»: «Antes de reclamar privaciones a nadie debe ajustarse el cinturón y eliminar todo el gasto electoralista, populista e improductivo que tiene este Gobierno».

«Según el Instituto de Estudios Económicos tiene usted 60.000 millones de euros de margen para reducir gastos ineficiente sin afectar a la calidad de los servicios públicos. El PP propone la bajada del IVA del 21% al 4% en la gasolina y el gasoil y recortar de manera temporal el impuesto especial de hidrocarburos. Baje los impuestos ya, abandone la política del despilfarro y tome la decisión de eliminar ministerios hoy mismo», ha sentenciado.