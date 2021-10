«Las puertas giratorias y los enchufes están funcionando -dice Cuca Gamarra- de manera curiosa en el ámbito de este gobierno». Gamarra escucha, atónita, a la ministra Ione Belarra decir que a Isa Serra se le condenó sin pruebas y acusando, por tanto, de prevaricación a los magistrados que la juzgaron por patear a una policía e insultarle gravemente. «Esto es un auténtico escándalo y esta señora no debería sentarse ni un segundo más en el Consejo de Ministros del Gobierno de España», dice Cuca Gamarra. «El primer deber de un ministro es respetar las resoluciones judiciales y no cuestionarlas. Y ella no sólo cuestionó el papel de la justicia, sino que está diciendo que en España no hay democracia. Y en España -remarca la portavoz del PP- sí hay democracia».

Sánchez, Marlaska y la diputada Bassa Entre los socios de Pedro Sánchez, esta semana ha destacado como protagonista la diputada de ERC, Montserrat Bassa. Insultó -desde la tribuna del Congreso- a la Policía Nacional y la Guardia Civil llamándoles, incluso, «salvajes». «Es muy lamentable lo que vivimos, pero no esperaba nada diferente de esta diputada. El Gobierno debería defender a sus policías y guardias civiles, especialmente a los destinados en Cataluña que viven de manera muy difícil y sufren una grandísima discriminación». Recuerda Gamarra que la Generalitat decidió, incluso, no vacunarles contra el covid. «Sánchez y Marlaska permitieron aquello. ¿Qué podemos esperar del presidente y del ministro?», se pregunta en voz alta sabiendo ya la respuesta. Cuca Gamarra muestra su reconocimiento a los policías y guardias civiles en Cataluña: «Su papel es fundamental en defensa de nuestros derechos y libertades. Si ellos no les quieren, como dijo Bassa, nosotros sí les queremos y valoramos enormemente su trabajo diario». Y añade: «Lo que merecerían tener es un ministro del Interior que estuviera a la altura de cualquiera de ellos tan solo cualquier día de la semana».