C’s abre la puerta a pactar con el PSOE en Castilla y León tras la polémica del ‘pucherazo’

Esta postura la ha expresado el propio aspirante al Gobierno regional, Francisco Igea, tras ganar a la ex consejera del PP Silvia Clemente. Tres cargos de Ciudadanos que apoyaron a esta última han presentado ya su dimisión.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha prometido que no pactará con Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 28 de abril. Sin embargo, este posicionamiento no es extensible a varias comunidades autónomas donde la formación naranja sí esta dispuesta a sumar con los socialistas para formar en Gobierno.

Es el caso de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, y ahora también Castilla y León, donde el candidato a la Presidencia regional, el ex diputado Francisco Igea, se impuso finalmente a la ex consejera del PP Silvia Clemente tras un intento de pucherazo en las primarias.

Esta postura la ha expresado el propio Igea ya convertido en aspirante al Gobierno regional. En un entrevista en La Gaceta de Salamanca, el responsable de Sanidad en la Ejecutiva naranja ha señalado que “el cambio del PP al PSOE en esta comunidad lo tenemos que liderar nosotros”.

Preguntado sobre si los populares saldrían del Gobierno en caso de que los votos le diese a Ciudadanos para pactar con el PSOE, Igea señala: “Nosotros sí creemos que es mejor que haya un cambio. Habrá un cambio siempre y cuando lo lideremos nosotros. El cambio del PP al PSOE lo tenemos que liderar nosotros y para eso tenemos que conseguir suficientes votos, porque tenemos suficientemente claro lo que que queremos”.

En Andalucía, el entonces candidato naranja al 2-D, Juan Marín, dijo también que “el cambio sólo será posible si lo lidera Ciudadanos” y al final terminó siendo vicepresidente de un Gobierno encabezado por el PP.

Con Podemos

Tras afirmar que “no tenemos líneas rojas”, Igea incluso no descarta formar gobierno con el PSOE y con los votos de Podemos. “Nosotros no favoreceremos nunca un gobierno populista ni con populistas, pero eso no quiere decir que no podemos recibir los votos de unos o de otros, como ha pasado en Andalucía”, refiriéndose a VOX, un partido que en Ciudadanos también consideran populista.

La victoria de Igea después de que la Comisión de Garantías se viera a obligada a paralizar la proclamación de la ex popular Clemente —hubo 82 votos nulos— ha provocado ya la dimisión de tres cargos de C’s que apostaron fuerte, al igual que la dirección de Rivera, por la ex presidenta de las Cortes de Castilla y León.

La coordinadora de Ciudadanos en Valladolid, Raquel Alonso, presentó este viernes su dimisión, un día después de que formalizara su renuncia la candidata de la formación naranja a la Alcaldía de la capital vallisoletana, Pilar Vicente.

El primero en presentar su renuncia de todos sus cargos fue el secretario autonómico de Comunicación de C’s, Pablo Yáñez, quien ha negado en todo momento que su marcha tenga que ver con los votos fraudulentas en tales primarias.

Sin acuerdo en País Vasco

Por otro lado, Ciudadanos ha descartado la posibilidad de alcanzar un acuerdo electoral con el PP en el País Vasco al considerar que ya es “tarde” para ello, si bien se ha mostrado dispuesto a pactar con este partido en las instituciones de esta comunidad tras los próximos comicios.

Desde Ciudadanos admiten que han mantenido “contactos informales a nivel autonómico” con el PP, sin que se haya “conformado ningún acuerdo”.

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, había afirmado que populares y naranjas estaban intentando conseguir una alianza electoral de centro-derecha en el País Vasco, sin incluir a Vox y con el viento favorable de los acuerdos alcanzados por ambas formaciones con Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la Comunidad foral. Un modelo de candidatura que no se repetirá, por tanto, en ninguna otra comunidad.