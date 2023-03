La corrupción acecha al gobierno de Miguel Ángel Revilla y el PSOE en Cantabria. El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, presentó hace unos días la dimisión al descubrirse una trama que amañaba los contratos del servicio de mantenimiento de las carreteras regionales por, al menos, 42 millones de euros. Revilla aceptó la dimisión del consejero, pero en diferido hasta esta semana. Es más, el presidente de Cantabria le ha organizado una cena homenaje este sábado, eso sí, apechugando cada comensal con 10 euros. Las cosas de Revilla.

Hace dos semanas una juez de Instrucción ordenó el registro de la consejería de Obras Públicas y las casas y oficinas de varios cargos de la consejería empresarios. La Policía Nacional y la Agencia Tributaria llevaba un año investigando la adjudicación irregular de contratos de mantenimiento y conservación de carreteras. Los detenidos son el jefe del Servicio de Carreteras, Miguel Ángel Díez, su esposa, sus dos hijos (detenidos en Madrid) y cuatro personas relacionadas con las empresas investigadas.

La Policía encontró en el domicilio del jefe del servicio de mantenimiento de carreteras 534.000 euros en metálico y una máquina de contar dinero. También le ha detectado una cuenta en Luxemburgo. En total, por ahora: 42 millones de euros.

La Policía sospecha que llevaban 10 años amañando contratos públicos y cobrando comisiones. Revilla, del Partido Regionalista de Cantabria, lleva siendo presidente de la región desde 2003, salvo una legislatura en manos del PP. Desde 1995 a 2003 ya había sido con el PP vicepresidente del Gobierno y consejero, precisamente, de Obras Públicas.

Revilla y su consejero han dicho que no sabían nada de la trama de corrupción descubierta. En una entrevista en LA ANTORCHA de OKDIARIO el diputado del PP en el parlamento regional y vicesecretario de Organización del PP de Cantabria, Roberto Media, ha recordado que «aún recordamos cuando Revilla decía de Chaves y Griñán que si no sabían lo de los ERE había que cesarlos por ineptos y si lo sabían por corruptos. Revilla da consejos en las televisiones que para él no tiene».

Al PP le llama la atención que nadie supiera nada cuando «hasta el presidente de los empresarios de Cantabria ha contado que muchas empresas ya no competían en los concursos porque ya se oía que los contratos estaban amañados. Pero Revilla no se enteraba».

Revilla compareció en el parlamento de Cantabria y aseguró que no había cargos políticos implicados pese a aceptar la dimisión de su consejero de Transportes, «pero horas después -señala Roberto Media- se ha sabido que el subdirector general de Obras Públicas, que es un cargo político, había quedado con el jefe de servicio y los empresarios detenidos en el carísimo Celler de Can Roca el fin de semana siguiente al 28M. Revilla ha tenido que cesarle».

Dice el dirigente popular que “Revilla menta más que habla. Revilla y la verdad están reñidos». Y pone como ejemplo el lío en el que metió el viernes pasado a la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones, por cierto, nuera del presidente del CIS, José Félix Tezanos. Revilla contó que la delegada del Gobierno en Cantabria le llamó «a las siete y veinte de la mañana -dijo- mientras me afeitaba para contarme que en diez minutos empezaba la operación de registro de la Consejería de Obras Públicas». La delegada del Gobierno lo desmintió y Revilla se retractó. Dice Roberto Media que «las invenciones de Revilla son el pan nuestro de cada día. Luego dijo para justificarse que es que unos días se afeita a unas horas y otros días a otras». El PP da por buenas las explicaciones de la delegada del Gobierno que, de ser las cosas como dijo Revilla, habría cometido un grave delito.

«Revilla va a las televisiones a representar su personaje, más que a ser un político. Es un personaje que da recetas a todo el mundo pero que él no aplica en Cantabria», señala Roberto Media. El dirigente del PP destaca que Revilla tampoco supiera nada de los trenes no cabían por los túneles: «Se sabía que esos trenes -porque estaban avisados por el ministerio- no cabían por los túneles pero nadie, ni Revilla, se enteró de nada».

Revilla engaña

Para Roberto Media, «todo esto es un cachondeo en Cantabria. Parece un chiste y una tomadura de pelo». Y se lamenta: «Revilla tiene que dar muchas explicaciones. Aquí en Cantabria no hay control del dinero público».

Y cuenta el dirigente popular el caso de unas minas de zinc que, casualmente, Revilla anunció en las teles y la prensa regional que iba a revitalizar justo antes de las elecciones de 2019 y que, hace pocos días, ha reconocido que tiene que abandonar porque -ha dicho Revilla- «se hizo un mal cálculo». Como los trenes.

«Justo antes de las elecciones de 2019, en la comarca del Besaya, que está muy castigada por el desempleo -cuenta Roberto Media- Revilla anunció una inversión multimillonaria de 600 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo directos para explotar unas minas de zinc que ya habían sido abandonadas por otra empresa porque no eran rentables. Revilla aseguró que esta vez sí lo iban a ser y que Cantabria iba a ser la California europea, la mayor mina del mundo y que Cantabria iba a producir 10 veces más de lo que se produce en toda España».

En la prensa regional puede verse por esas fechas preelectorales de 2019 a Revilla con el casco puesto y haciéndose fotos y vídeos anunciando los trabajos de sondeo del terreno. «Cada día -señala Roberto Media- se traía a uno de los empresarios que iban a trabajar allí para anunciarlo en toda la prensa regional. Pero pasaron los meses y los años y resulta que la empresa que tenía que haber hecho 126 sondeos para ver si había zinc hizo solo cinco y se marchó. La segunda que tenía que haber invertido 56 millones de euros para sondeos desapareció sin hacer ni uno. La tercera tenía que haber invertido cuatro millones de euros en cuatro sondeos y no se ha hecho nada. Y el resto de las empresas que tenían las concesiones llevan 48 meses esperando los permisos».

Para Roberto Media esa mina fallida de zinc representa la forma de gobernar del «personaje»: «Revilla se aprovechó de un cuento electoral jugando con las ilusiones de los vecinos de aquella comarca y de toda Cantabria y al final todo ha sido un fiasco y han abandonado el proyecto».

Ahora, junto a su vicepresidente del PSOE, Pablo Zuloaga, afronta un pufo de, al menos, 42 millones de euros de contratos públicos amañados.