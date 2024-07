El Constitucional libra a Chaves de 9 años de inhabilitación tras borrarle la prevaricación por los ERE

El Tribunal Constitucional ha anulado este martes la condena por prevaricación por la que Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación especial en relación al caso ERE en el que se malversaron 670 millones de euros. El ex presidente andaluz y antecesor de Jose Antonio Griñán ha acudido a la Corte de Garantías presidida por Cándido Conde-Pumpido, que ha aceptado sus pretensiones. El borrador de la sentencia que se ha aprobado por mayoría de 7 votos a 4 anula su condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva, limitándose a la posible prevaricación cometida entre 2000 y 2001. El Tribunal declara que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y ordena retrotraer las actuaciones para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel.

En semanas recientes, el Constitucional ha diferenciado en sus resoluciones sobre los ERE entre las actuaciones de 2000-2001 y las de 2002-2009. A diferencia del primer periodo, el segundo contó con el respaldo legal de los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía. Esta interpretación podría llevar a una reducción de las penas, que la Audiencia de Sevilla deberá acordar, limitándose a condenar los hechos de 2000 y 2001.

El tribunal ya indicó en la sentencia de la ex consejera de Economía andaluza Magdalena Álvarez que el proyecto de ley, mientras es proyecto, no puede someterse a juicio de legalidad, y una vez aprobado como ley, sólo puede ser juzgado por su constitucionalidad. Así, dado que el Constitucional no se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma, se presume su legalidad, protegiendo las actuaciones de quienes actuaron bajo su amparo.

Por otra parte, el Constitucional ha tumbado por unanimidad las recusaciones planteadas por el Partido Popular contra la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y la magistrada María Luisa Balaguer antes de entrar en los recursos de amparo presentados por Chaves, Griñán, el ex director general de Trabajo Juan Márquez Contreras, el ex vicepresidente y ex consejero de Presidencia Gaspar Zarrías Arévalo, y el ex viceconsejero de Presidencia y ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña.

Fuentes oficiales del Constitucional detallan que el Pleno ha desestimado la recusación planteada por los populares contra la vicepresidenta Montalbán –ponente de los borradores de las sentencias a los recursos de amparo del caso ERE– y contra la magistrada del ala izquierdista María Luisa Balaguer al considerar que la petición es «extemporánea», es decir, se presentó fuera de plazo.