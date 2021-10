La magistrada Concepción Espejel es juez desde los 23 años. Fue una brillante estudiante de Derecho que se licenció con sobresaliente en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). En la actualidad lleva 39 años en ejercicio y ocupa el puesto 259 en el escalafón general de la carrera judicial.

Espejel ingresó en la carrera judicial en enero de 1983, siendo sus primeros destinos judiciales los juzgados de distrito de Vinaroz (Castellón) y de Reus (Tarragona). En 1986 tomó posesión del cargo de juez de primera instancia e instrucción de Valls (Tarragona), d0nde permaneció hasta junio de 1987, año en que fue ascendida a la categoría de magistrada con tan sólo 27 años.

En julio de ese mismo año fue nombrada magistrada de la Audiencia Provincial de Tarragona y en septiembre de 1990 pasó a desempeñar la presidencia de la Sección Segunda de dicha Audiencia de Tarragona. Fue magistrada de la Audiencia Provincial de Segovia, desde donde pasó a ocupar la presidencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara, cargo en el que estuvo nueve años.

En septiembre de 2008 fue nombrada vocal del CGPJ. Durante su mandato formó parte de las comisiones de Calificación y de Estudios e Informes, siendo vocal territorial para Castilla-La Mancha y vocal delegada para los órganos de Vigilancia Penitenciaria y para el Foro de Inmigración.

En enero de 2014, Concepción Espejel pasó a ocupar la plaza de presidenta de la Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, destino que abandonará próximamente para trasladarse al Tribunal Constitucional.

Ha sido condecorada con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco y con la Cruz al Mérito de la Guardia Civil con Distintivo Blanco.

Sentencias

La juez Concepción Espejel se ha mostrado firme a la hora de aplicar estrictamente la ley respecto a la concesión de beneficios penitenciarios a los presos de ETA y ha firmado los autos más duros contra los permisos, terceros grados y escritos de presunto arrepentimiento de los presos terroristas.

Fue la ponente de la sentencia que condenó a penas de hasta siete años y un mes de cárcel a los once acusados en el juicio de la llamada Operación Pretoria. Entre ellos, los ex consejeros de la Generalitat de Cataluña y ex altos cargos de Jordi Pujol, Maciá Alavedra y Lluís Prenafeta, a quienes la Sala impuso penas que suman para cada uno un año, once meses y 27 días de prisión por delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Es célebre su ponencia en la primera sentencia por la que la Audiencia Nacional condenó a la dirigente etarra Maritxol Iparraguirre, alias Anboto, por el asesinato del militar Luciano Cortizo. Dedicó 158 páginas a sustentar una condena que después ratificaría punto por punto el Tribunal Supremo. «Espejel llegó a la Audiencia Nacional con la ilusión de luchar contra el terrorismo y fruto de su trabajo se han dictado sentencias que han marcado un antes y un después», según fuentes consultadas por OKDIARIO.