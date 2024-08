La Complutense tuvo que nombrar a directores ‘fake’ para poder colocar a Begoña al frente de sus másteres

La Universidad Complutense no sólo tuvo que retorcer el reglamento para entregar a Begoña Gómez la dirección de la cátedra de Transformación Social Competitiva. La mujer de Pedro Sánchez lidera, además, otras titulaciones en la universidad pública: un máster del mismo nombre -que ha sido retirado para el próximo curso-, y otro de captación de fondos o fundraising. Gómez ejerce como codirectora de estos títulos aunque, en realidad, es su figura más visible. Al carecer la mujer de Sánchez de relación con la universidad, la Complutense tuvo que nombrar a otros directores que supliesen esa circunstancia. Resulta especialmente llamativo el caso del Máster en Dirección de Captación de Fondos públicos y privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro (ONL), que prepara su undécima edición. La dirección recae en Aurora Castillo, decana de la Facultad de Trabajo Social que, en su currículum, se destaca como experta en «afrontamiento del duelo y la pérdida» y «habilidades y destrezas de comunicación para la relación profesional».

La normativa de los estudios de formación permanente de la UCM, aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de junio de 2022, establece que la dirección de estos títulos «corresponderá a profesores con vinculación permanente de la Universidad Complutense especializados en la materia del curso». Al no cumplir Begoña Gómez esta exigencia, la universidad pública tuvo que recurrir a otros docentes para cumplir esta circunstancia. Gómez, en realidad, consta como co-directora, y su papel -de acuerdo a la normativa- es muy secundario: «La dirección del título podrá nombrar un codirector y/o coordinador-es, con el fin de que le apoyen en la organización del mismo y realicen las tareas que la dirección les encomiende», se recoge en la misma normativa. Este puesto sí puede ser ejercido por «profesores de la UCM» o bien «por expertos vinculados o no contractualmente con la Universidad», el supuesto en el que encaja Gómez.

En la práctica, sin embargo, la mujer de Pedro Sánchez ha ejercido de máxima representante de estas titulaciones en los distintos foros, congresos o demás apariciones públicas. La auténtica directora del máster de captación de fondos, Castillo, apenas tiene una función visible, pese a que el reglamento de la Complutense destaca que ella es «la máxima responsable del título» y que tiene, entre otras funciones, la de «establecer e impulsar las relaciones institucionales y de representación que sean necesarias para el buen funcionamiento del título».

Polémica carta

Otro dato llamativo es que en las cartas que Begoña Gómez firmó para que su socio, el empresario Carlos Barrabés, optase a sendos contratos públicos del Gobierno, la mujer de Sánchez asume la representación de este máster.

El documento se titulaba Declaración de interés y apoyo de Máster en Captación de Fondos de ONLS para el desarrollo del programa Conecta formación e inserccion [sic] laboral de desempleados. Y, concretamente, Gómez aseguraba que: «La dirección del máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE [Fondo Social Europeo]» y que «por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados. Asimismo, mostramos nuestra intención de colaborar activamente en la difusión de sus convocatorias en nuestro ámbito de actuación que pudieran estar interesados [sic]». La carta finalizaba con su rúbrica y la fecha, julio de 2020. La empresa de Barrabés acabó logrando varios lotes de estos contratos, por un importe superior a los 10 millones, que ahora son objeto de investigación por parte de la Fiscalía Europea.

La designación de la esposa de Sánchez al frente de los distintos títulos de la Complutense resultó en su día muy polémica, especialmente porque Gómez carece de licenciatura oficial. Cursó sus estudios de Marketing en una escuela privada, sin homologación, como reveló este periódico.

Investigación

Gómez está actualmente imputada por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La mujer de Pedro Sánchez se ha negado a declarar en las dos ocasiones en las que ha sido citada por el juez, Juan Carlos Peinado.

En el procedimiento está también imputado el empresario Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, así como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache.

Goyache negó ante el juez que existiesen irregularidades en la cátedra de Transformación Social Competitiva, que Gómez dirige en la Complutense, y afirmó también que se eligió a la mujer de Sánchez por «su experiencia personal» en Transformación Social Competitiva. No obstante, admitió también que no recuerda «qué titulación aportó». «En el acta donde se propuso no figura su titulación», reconoció ante el instructor.

En paralelo, la Universidad Complutense ha solicitado al juez que investigue a Begoña Gómez por un posible delito de apropiación indebida de la plataforma de asesoramiento a empresas desarrollada en el marco de su cátedra. Gómez registró a su nombre una marca que ofrece un software idéntico al que es propiedad de la universidad pública.