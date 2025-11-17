Sigue en directo la última hora de la comparecencia de Carlos Mazón hoy en el Congreso de los Diputados

El presidente en funciones de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, comparece este lunes a partir de las 10:30 horas en la Comisión de Investigación del Congreso sobre la DANA. Su intervención inaugura la ronda de comparecencias políticas tras los duros testimonios de los familiares de las víctimas, que la semana pasada le acusaron de ser responsable de las 229 muertes ocurridas el 29 de octubre.

Mazón acude a la Cámara Baja apenas una semana después de haber intervenido en Las Cortes Valencianas, en un momento clave para el futuro político de la Comunitat. PP y Vox siguen negociando la investidura de su sucesor, con Juanfran Pérez Llorca como candidato propuesto, aunque el acuerdo aún no está cerrado.

La comisión, impulsada por PSOE, Sumar y sus socios, prevé un total de 127 comparecencias, además de solicitudes de documentación y vídeos del día de la tragedia. Tras Mazón, será el turno de Vicente Mompó y Susana Camarero el próximo 24 de noviembre.

¿Por qué comparece Carlos Mazón en el Congreso?

Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, comparece ante la Comisión de Investigación del Congreso para explicar su gestión durante la DANA del 29 de octubre, en la que murieron 229 personas.

¿Qué es la Comisión de Investigación de la DANA?

Es un órgano parlamentario creado para esclarecer responsabilidades políticas y administrativas en torno a la tragedia provocada por la DANA. Incluye testimonios de familiares, políticos y técnicos.

¿Qué dijeron los familiares de las víctimas?

En sesiones anteriores, las asociaciones de familiares acusaron directamente a Mazón de ser responsable de las muertes por falta de previsión y respuesta institucional.

¿Qué otros políticos van a declarar?

Tras Mazón, están previstas las comparecencias de Vicente Mompó (Diputación de Valencia) y Susana Camarero (vicepresidenta del Consell), el 24 de noviembre, entre otros. En total, se espera que unas 80-90 personas relevantes, entre políticos, responsables institucionales y expertos comparezcan por la actuación de la DANA.

¿Qué relación tiene esta comparecencia con la política valenciana actual?

Mazón está en funciones tras su dimisión, y PP y Vox negocian la investidura de su sucesor. El candidato propuesto es Juanfran Pérez Llorca, pero el acuerdo aún no está cerrado.

¿Se están revisando documentos o pruebas del día de la tragedia?

Sí. El plan de trabajo incluye solicitudes de documentación oficial, vídeos del 29 de octubre y otros materiales clave para esclarecer lo ocurrido.