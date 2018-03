El alcalde socialista de Palafolls: “Sin los legionarios en la procesión sólo habría cuatro beatas”

El alcalde socialista de Palafolls, Valentí Agustí, considera una “provocación” la presencia de los ex legionarios en la procesión del Jueves Santo que recorre las calles de esta localidad y anuncia que el año que viene organizará una consulta entre los vecinos para preguntarles si el acto debe prohibirse.

Valentí Agustí ha realizado este anuncio a través de una carta pública difundida por la web del Ayuntamiento. Precisamente este Jueves Santos, grupos antisistema y los CDR han convocado una concentración para reventar la procesión de Palafolls en la que desfilan miembros de la Hermandad de Caballeros Legionarios de Barcelona.

En su carta, el regidor del PSC afirma que “muchos fieles de buena fe no ven con buenos ojos un acto que parece más una provocación que una celebración para unir a los católicos y a los que no lo son”. Y recuerda que el Ayuntamiento que él preside “ha estado siempre en contra” de la presencia de los ex legionarios en la procesión del Jueves Santo.

“Entre todos”, añade, “deberíamos evitar este conflicto. Durante los primeros meses del año hicimos algunos movimientos en este sentido, hasta que se nos confesó que, en esta procesión, el protagonista no es el Cristo ni la Virgen, y sin la Legión no tendría más público que unas cuantas beatas“.

Evitar un “enfrentamiento físico”

“Pero también somos conscientes”, admite el alcalde socialista, “de que otros vecinos no están en contra de este acto, como prueba la ausencia de protesta entre la gente del barrio estos días”.

Finalmente, el regidor del PSC comunica que este año “no podemos autorizar la procesión, ni prohibirla como algunos querrían”, para evitar que un “acto de desobediencia simple como éste nos lleve al enfrentamiento físico entre nosotros“. No obstante, anuncia que el año que viene los vecinos de Palafolls podrán decidir en una consulta popular si quieren mantener la procesión.

Desde las seis de la tarde, cerca de 200 independentistas se han congregado en Palafolls para protestar contra la presencia de los ex legionarios, exhibiendo pancartas con lemas como “Fuera la Legión” y “No pasarán“. La presencia de los Mossos d’Esquadra, reclamada por el alcalde Valentí Agustí, ha impedido que se registraran incidentes violentos.