Vox culpa a Ribera del apagón por sus políticas: «Dejó a España con una industria energética más débil»

Vox ha reprochado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y ex ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que «sus medidas» como ministra «han dejado a millones de españoles» sin acceso a la luz este martes en el Parlamento Europeo en Bruselas. La eurodiputada de Vox Margarita de la Pisa en su intervención ante Teresa Ribera ha recordado que «nuestra industria es ya la más limpia y eficiente del planeta. Sin embargo, Bruselas insiste en imponer requisitos imposibles». En sentido, ha destacado que «dejó a España con una industria energética más débil». Los europarlamentarios se han reunido este martes en Bruselas y no en Estrasburgo, debido a que no hay Pleno.

Durante su intervención en la que le ha reprochado que sus medidas, como ministra para la Transición Ecológica, Margarita de la Pisa ha resaltado que «son responsables de dejar a España con una industria energética más debilitada que nunca, y a millones de españoles sin poder acceder a bienes y servicios esenciales, como algo tan básico como la luz».

Así, ha recordado que el pasado 28 de abril, España y Portugal se quedaron sin suministro eléctrico un día entero, que supuso «pérdidas millonarias» y, lo más grave, «el fallecimiento de personas». Y una semana después, Ribera «huyó del debate en el Pleno -de Estrasburgo- sobre el apagón». Por ello, ha exigido a la comisaria que «asuma responsabilidades», porque «se están riendo de los españoles», ha reprochado.

El 28 de abril de 2025, un apagón masivo afectó a España, Portugal y partes del sur de Francia. Dejé sin electricidad a más de 50 millones de personas durante casi 23 horas. Este suceso, el más grave en la historia energética reciente de la península ibérica, provocó interrupciones en servicios esenciales como hospitales, transporte y telecomunicaciones, y se cobró la vida de ocho personas.

Teresa Ribera presumió el pasado 10 de abril en el Parlamento Europeo de la «modernización del sistema energético». Esta declaración se produjo dos semanas antes del apagón eléctrico generalizado en toda la España peninsular y parte de Portugal. La política socialista compareció el pasado 10 de abril en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo. En el turno de preguntas, la eurodiputada del PP Maravillas Abadía cuestionó a Ribera sobre la «dimensión social de la transición ecológica». La representante popular se interesó por las «implicaciones sobre el empleo» de este tipo de programas verdes.

Por ello, la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, ha criticado a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra para la Transición Ecológica. Ha acusado a Ribera de aplicar medidas que, según ella, han debilitado la industria energética española y dejado a millones de personas sin acceso a servicios básicos como la electricidad. De la Pisa también ha señalado que Ribera evitó participar en el debate parlamentario en Estrasburgo sobre el apagón.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó entonces que el apagón no se produjo por un exceso de energías renovables, sino por una «concatenación de anomalías» técnicas. Sánchez ha defendido el modelo energético verde como esencial para el futuro de España y rechazó las críticas que abogan por la energía nuclear