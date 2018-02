Puigdemont no quiere a Marta Rovira en el Govern si es president

Si Carles Puigdemont logra ser investido president de la Generalitat, una posibilidad que en estos momentos se antoja casi imposible, tendrá que proponer los nombres de las personas que vayan a ocupar cada una de las distintas consellerias del Govern, pero entre esos nombres no estaría el de Marta Rovira.

La mayoría de los ex consellers del anterior Ejecutivo, como ya avanzó OKDIARIO, no van a repetir en sus cargos, lo que obligaría a Puigdemont a buscar nuevos perfiles para formar el Govern. Uno de los nombres que desde el 21-D se ha dado por seguro que estaría es el de Rovira, la secretaria general de ERC, pero al candidato de Junts per Catalunya la idea no le gusta.

Puigdemont no confía en Rovira, una mujer con una ambición muy elevada, y así se lo ha manifestado a ella misma en más de una ocasión. Todas las previsiones la sitúan en uno de los puestos de mayor relevancia y contenido político del futuro Govern, pero Rovira, que mientras no se forme gobierno será la presidenta del grupo parlamentario, tiene prácticamente asumido que Puigdemont no contaría con ella.

La relación entre los dos líderes independentistas nunca ha sido amistosa, pero se torció aún más durante la jornada previa a la aprobación de la DUI en el Parlament, cuando Puigdemont se disponía a convocar elecciones anticipadas y Rovira presionó hasta el punto de amenazar con presentar su dimisión y la salida de ERC del Ejecutivo, entonces en manos de la coalición Junts Pel Sí, formada por CDC y ERC.