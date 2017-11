El líder de los mossos rebeldes al 155: “Los españoles se comportan como seres infraevolucionados”

OKDIARIO ha hablado con Albert Donaire, líder de ‘Mossos Por la Independencia’ -donde colabora la ANC-, mosso en activo y muy popular en redes sociales: cuenta con casi 10.000 seguidores en Facebook y más de 12.000 en Twitter, red en la que se define como “ciudadano de la república de Cataluña”.

Entre las perlas que se pueden encontrar en las redes sociales de Donaire se encuentran frases como “la Policía y la Guardia Civil tienen actitudes fascistas”, “a los españoles se les debería caer la cara de vergüenza”, “el catalán sólo se puede garantizar en una república”, “si los Mossos no os representan llamad a otros”, “los españoles se comportan como seres infraevolucionados” o “la Policía no sabe qué hacer si no sale a dar palizas a demócratas catalanes”. Afirmaciones y opiniones que hemos querido debatir con él.

OKDIARIO: ¿Por qué quieres la independencia de Cataluña?

Albert Donaire: Quiero la independencia de Cataluña por historia, por razones culturales, por defensa de los derechos lingüísticos, por dignidad, para gestionar plenamente nuestros recursos, para decidir dónde invertimos nuestro dinero… Hay una innumerable lista de motivos por los que quiero la independencia.

OKD: ¿Por historia? ¿Qué historia? Cataluña nunca ha sido independiente. Los derechos lingüísticos ya los tenéis: por ejemplo, en los colegios públicos se estudia en catalán y es obligatorio que los negocios rotulen en catalán. Sobre el dinero, ¿sois conscientes de que Cataluña se financia a través del FLA?

A.D.: Antes del matrimonio de Peronella d’Aragó con Ramón Berenger IV, ‘els comtats catalans’ tenían su independencia, sus leyes, sus constituciones. No dependían políticamente de nadie. Incluso después del matrimonio, el poder político siguió concentrado en Barcelona. Además, antes de 1714 y del decreto de nueva planta, Cataluña conservaba sus constituciones y sus derechos.

Pero los derechos lingüísticos no los tenemos: ¿Cuántas películas puedo ver en el cine dobladas al catalán? ¿Qué productos puedo encontrar en los supermercados etiquetados en la lengua propia de Cataluña? ¿Con cuántas empresas no disponemos de atención al cliente en nuestra lengua? Sólo son unos ejemplos que demuestran que no tenemos nuestros derechos lingüísticos. Respecto al FLA, ¿es usted consciente España de que cada año salen de Cataluña mas de 16.000 millones que no vuelven? Las balanzas fiscales lo dejan evidente, tanto las de la Generalitat como las que publica el Gobierno Español. Por lo tanto, que el FLA te deje tu propio dinero que has recaudado, no es una financiación.

OKD: ¿Crees que es ético que desde una cuenta en la que reconoces ser miembro de los Mosso d’Esquadra te declares abiertamente independentista y hagas promoción de eventos que vuestro propio Cuerpo tiene que controlar?

A.D.: En mi cuenta, la única referencia que se hace respecto a Mossos, y no directamente al cuerpo, es a mi cargo de coordinador de la sectorial de la ANC. En ningún momento me considero un portavoz para hablar en nombre de todo el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, ni lo pretendo. Las opiniones que expreso son personales y no en representación del cuerpo de Mossos. En caso de hacer unas declaraciones en nombre de todos los miembros de la sectorial, así lo especificaría, además de haber perfiles propios de la sectorial encargados de ello, no desde el mío personal.

OKD: ¿Temes represalias por tus declaraciones desde dentro del cuerpo? Hay mossos constitucionalistas expedientados por sus declaraciones en Facebook.

A.D.: Me han llevado a Asuntos Internos por alguno de mis tuits. Incluso los mismos sindicatos por diferencias con ellos. Respeto a los mossos constitucionalistas expedientados. Solo conozco el caso de una mosso que publicó amenazas de muerte hacia el presidente de la Generalitat. No por sus ideas políticas. Por esa razón que esgrime, los sindicalistas que hablan en nombre de todo el Cuerpo, siguiendo la lógica de ideología política, estarían expedientados. Y no es así. Y con una diferencia muy grande entre ellos y nosotros: nosotros (y yo personalmente) no decimos hablar en nombre de todo el Cuerpo. Ellos sí.

OKD: ¿Crees que es buena la politización de un Cuerpo de seguridad?

A.D.: La politización de un Cuerpo de seguridad no es buena. Pero hablamos de un país en el que la Policía Nacional publica en redes sociales imágenes desde el helicóptero de una manifestación de un sentido político, donde en esas manifestaciones los vehículos policiales animan a la gente sacando banderas españolas por las ventanillas, de un país donde la Policía y Guardia Civil que va a Catalunya es despedida de sus comisarías a gritos de “A por ellos” mientras sacan las manos por las ventanas dando las gracias y chocando las manos con los que están en el sitio.

Una Policía en la que sus agentes se dedican a burlarse, uniformados y trabajando, de los consejeros legítimamente elegidos en Cataluña y les ponen motes antes de que les trasladen a prisión. Un país donde policías desde los hoteles de Calella se burlan de la gente que está en la calle, lanza agua e incluso cargan estando fuera de servicio utilizando las defensas policiales contra los manifestantes, o a gritos “Que nos dejen actuar”. Donde la Policía se dirige a Cataluña dentro de un autobús con gritos de “a por ellos” y con un himno español no oficial. Un país donde el Gobierno asciende a coronel al hijo de Tejero, destituido por la paella del 23-F.

La politización existe. Lo que no es legítimo es que los sindicatos, que sí hablan en nombre de todos los mossos, puedan tener opiniones políticas y lo hagan en nombre de todos. Mossos per la Independència nunca hemos hablado en nombre de todo el Cuerpo de Mossos, y mucho menos uniformados. Somos ciudadanos que compartimos una profesión en común y un posicionamiento político legítimo y estamos integrados en una sectorial de la ANC.

OKD: Bajo tu punto de vista, ¿vives en una república de Cataluña ya independiente?

A.D.: Mi punto de vista es que el día 21-D los ciudadanos de Catalunya estamos citados en unas elecciones, convocadas ilegítimamente a través de la aplicación de un 155 que va más allá de lo que dicta la Constitución. Respeto a las elecciones, Cataluña y el Govern demuestran nuevamente que el independentismo no tiene miedo a las urnas y se presenta a esas elecciones para legitimar nuevamente lo que los catalanes votaron mayoritariamente el 27-S, con un 48% de votos independentistas frente al 39% de los votos claramente unionistas, ya que un 13% de votos fueron a partidos que no querían ser contabilizados con ninguno y el 1-O, donde el 39% de los catalanes votaron a favor de crear una república independiente, con todos los impedimentos y cargas policiales que hubieron.

El Brexit se llevará a cabo con el 37% de los votos sobre el censo total. Las elecciones son el referéndum que el Gobierno español no quiso acordar. Un 80% de los catalanes quiere un referéndum. Ahora tendremos unas elecciones para comprobar la voluntad de la mayoría de los catalanes. Esperemos que el voto exterior pueda votar con normalidad y sin impedimentos como en anteriores ocasiones.

OKD: ¿Entendéis que España, por su Constitución, es una nación indivisible y que, por tanto, lo que habría que hacer es cambiar la Constitución, algo que compete a todos los españoles?

A.D.: España tiene una Constitución que se redactó bajo amenazas de los militares de seguir con una dictadura si no se incluían determinados artículos. Y si un contrato es redactado bajo alguna amenaza, no se debería considerar válido. La Constitución reconoce el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos, ya que acepta la carta de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Otra cosa es que la propia Constitución tenga contradicciones dentro de ella.

También tendría que haber votado el conjunto de los españoles la reforma exprés que pactaron PP y PSOE que exigió Europa y no se hizo. Respecto a cumplir la Constitución, el PP tendría que cumplir también las sentencias del Tribunal Constitucional que le son contrarias y aceptar las reglas del juego que ellos, junto al PSOE, pusieron al proponer los magistrados de éste tribunal. ¿O es que las sentencias son válidas para unos y no para otros?

La Constitución nunca se va a modificar si lo pide una minoría, aunque fuese el 100% de los catalanes. Si España tiene 47 millones de habitantes, nunca se cambiaría aunque lo pidiesen de forma uniforme la totalidad del pueblo catalán. Y como han manifestado públicamente muchos juristas y expertos en derecho constitucional, el referéndum cabe perfectamente dentro de la actual Constitución.