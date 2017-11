Tras haber negado, en un primer momento, las informaciones sobre sus cuentas ‘offshore’ y haber admitido después que tenían “algún sentido de veracidad”, el abogado de Xavier Trias ha reconocido la existencia de dichas cuentas publicadas en la investigación los ‘Papeles del Paraíso’, publicada por La Sexta.

La primera reacción a la publicación, hace tres días, de la existencia de cuentas ‘offshore’ relacionadas con un ‘trust’ familiar del clan Trias fue negarlo contundentemente. Incluso, el ex alcalde de Barcelona llegó a tildar de falsas todas esas informaciones. Posteriormente cambió su versión para admitir que podría ser veraz.Y finalmente, este miércoles, la defensa del barcelonés ha admitido que todo es cierto: Xavier Trias Vidal de Llobatera fue beneficiario de un ‘trust’ familiar administrado por la entidad de banca privada RBS Coutts de Suiza.

A pesar de haber admitido dicha existencia, la defensa de Trias se afana por demostrar su teoría: que el que fuera alcalde de la ciudad condal no tenía conocimiento de dichas cuentas dado que sus padres decidieron ocultarselo “para protegerle”.

El letrado encargado de la defensa ha declarado que están buscando pruebas documentales que atestigüen su versión de los hechos. Esta versión afirma que Trias ni sabía ni participó nunca en dichas operaciones ya que fue su hermano quien heredó la estructura ‘offshore’ creada por el patriarca del clan Trias.

En cuanto a la no declaración de dichas actividades económicas, la defensa mantiene que no se llevó a cabo porque nunca llegaron a recibir retribución económica de esas cuentas “porque no tenían nada”. Esta nueva declaración deja muchos interrogantes sin resolver, empezando por las razones que llevaron al ex alcalde a negar las informaciones para, apenas 48 horas después, admitirlas.

Haciendia investigará a Trias

Trias ocultó fondos en Suiza a través de una sociedad compartida con sus once hermanos y sus padres Juan Trias Beltrán y María Vidal de Llobatera, ambos fallecidos. Y los técnicos de la Agencia Tributaria consideran que la información aparecida, tanto ahora, como previamente en cuanto a la tenencia de cuentas en Suiza, es suficiente para abrir una investigación de oficio.

Así se lo han confirmado fuentes oficiales a OKDIARIO. Fuentes que destacan que la aparición de información en prensa relativa a estas cuentas es un dato que debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar y analizar la actividad del político y sus ramificaciones financieras.

La investigación que llevarán a cabo los equipos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda se centrará no solamente en los años actuales y el patrimonio del político en estos momentos, sino también con respecto a todo el dinero que pueda estar albergado y cuyo plazo de prescripción aún no se haya cumplido.

Hay que recordar que la reforma del Código Penal ha permitido la investigación durante 10 años para los delitos fiscales de especial gravedad (los que superan los 600.000 euros). Para el resto de delitos tributarios, el plazo general de prescripción será de 5 años.

Fuentes de la Inspección Tributaria confirman que el primer paso en esta investigación será cerciorarse de si el político se ha acogido o no al sistema de regularización fiscal que se abrió en base a la amnistía fiscal.

Una sociedad en las Islas Vírgenes

La última información, descubierta por laSexta, detalla los fondos manejados por la entidad RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán.

Los fondos ocultos, además, habrían estado manejados por la familia Trias, a su vez, a través de una sociedad instrumental radicada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas. El dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trías.

Este dinero habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española entre 1994 y 2008, cuando Trias fue primero conseller de Sanidad de la Generalitat (entre 1988 y 1996), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal del Ayuntamiento de Barcelona (a partir de 2003).,

Hay que recordar que El Mundo desveló ya previamente que Xavier Trias ocultó una cuenta en Suiza cuyo saldo alcanzó al menos los 12,9 millones de euros. En concreto, se trataba de la cuenta 7651162-3445.954 abierta en una oficina de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.

El origen del dinero del político habría sido la transferencia de estos fondos a Andorra, después de que El Mundo publicara un informe de la Udef que por primera vez desvelaba la existencia de las cuentas suizas de la familia Pujol.