Bélgica deberá detener a Puigdemont ante una petición de Maza: hay malversación y la euro orden lo exige

El fiscal general, José Manuel Maza, ya ha manifestado internamente sus deseos de detener a Puigdemont y el resto de los consellers responsables del golpe de Estado, tal y como adelantó OKDIARIO. Quiere hacerlo si el ex presidente autonómico decide no presentarse a la citación judicial y seguir hasta ese momento en Bruselas. Pero es que, además, tal y como ha redactado la Fiscalía la querella contra los miembros del Govern, las autoridades belgas no pueden negarse a detener a Puigdemont ante una petición de la Fiscalía de Maza a la Justicia española.

El marco jurídico de este caso ha sido ya estudiado por las autoridades españolas y belgas. Y el veredicto es rotundo. La querella que ha presentado la Fiscalía española incluye el delito de malversación. Y esta figura penal está dentro de la denominada OEDE, la Orden Europea de Detención y Entrega. Lo está por la especial protección en toda Europa a la lucha contra la corrupción. Y eso significa que, ante la presencia de ese delito, no hay discusión: Bélgica tendría que detener al presidente depuesto y entregarlo a las autoridades españolas.

Hay que recordar que Maza puntualizó en la presentación de su querella por rebelión, sedición y malversación, que se guardaba la posibilidad de aplicar a Puigdemont la medida cautelar de prisión preventiva dependiendo de la gravedad de la declaración en sede judicial. Y, evidentemente, la única manera de poder dar ese paso es tenerlo físicamente en España, algo que descartaría, por ejemplo, la declaración por videoconferencia.

A partir de ahí, sí el fiscal solicita, no sólo que declare Puigdemont, sino también que se prepare la posibilidad de que quede preso al término de esa cita, lo hará constar ante la Justicia española, que emitirá una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Se trata de un sistema sólo aplicable en países de la UE, que se implantó, precisamente, para responder con más agilidad a este tipo de situaciones que con la extradición. Además, hay que tener presente que, en este caso, los requisitos de gravedad de la pena concurren por lo elevado de las penas de los delitos recogidos en la querella, con lo que no se discutirá la posibilidad de aplicar la detención.

Y, desde ese momento, la autoridad belga no podrá negarse a la entrega porque uno de los tres delitos que recoge la querella es la citada malversación que, como modalidad de corrupción, está dentro del listado de delitos que recoge la OEDE. La rebelión y la sedición no aparecen en ese listado.