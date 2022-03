El todavía presidente del PP, Pablo Casado, llegó a pedir al presidente de la Xunta de Galicia y futuro líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, que le ayudara a encontrar trabajo fuera de la política, en concreto en el mundo de la empresa. Lo hizo en el aparte que tuvieron ambos el pasado 23 de febrero en Génova. Así lo aseguran fuentes populares consultadas por este periódico y conocedoras de lo que deparó aquella noche de tensión donde los barones autonómicos se reunieron con Casado en Génova y forzaron su salida, que se materializará formalmente en el congreso nacional de esta semana en Sevilla.

El ruego de Casado, relatan las fuentes citadas, se produjo en la reunión a solas que mantuvieron éste y el presidente gallego justo antes del sanedrín de los barones. Para entonces, Feijóo ya era el candidato de consenso de los dirigentes autonómicos del PP, del Grupo Parlamentario, que el día anterior había precipitado la dimisión de Teodoro García Egea como secretario general, y de una amplia mayoría de las bases. De hecho, un buen número de barones citaron a Feijóo y le pidieron dar un paso al frente -como finalmente hizo- ante la prensa que les aguardaba aquel día en la puerta de Génova 13.

Los líderes regionales del PP fueron citados a las ocho de la tarde, pero la reunión -a la que no estuvo convocada Isabel Díaz Ayuso por no ser presidenta del partido a nivel autonómico- arrancó poco antes de las nueve. Antes de empezar el sanedrín del adiós de Casado, fue el propio interesado el que convocó a Feijóo a las siete de la tarde para verse a solas con carácter previo a la cita de los barones. «Vengo a una reunión convocada por el presidente de mi partido. Me ha convocado a las 19.00 horas y por tanto acudo a la convocatoria del presidente de mi partido. Después tendremos otra reunión conforme a lo establecido», afirmó Feijóo a las puertas de Génova, siendo el primer barón en llegar.

Este encuentro privado duró alrededor de hora y media -mientras iban llegando los demás presidentes regionales- y fue en él, un vis a vis del que no han trascendido detalles, donde Pablo Casado pidió al presidente gallego esa ayuda para encontrar trabajo en el ámbito empresarial una vez le cediera el testigo. Esa misma mañana, Casado había pronunciado un discurso de despedida en el Congreso de los Diputados ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la semana anterior, el partido había entrado en estado de shock a raíz de las acusaciones de Casado sobre una supuesta falta de «ejemplaridad» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la relación comercial de su hermano con una empresa adjudicataria del Gobierno regional. A ello se unió la manifestación de militantes y simpatizantes del fin de semana ante la sede de Génova, exigiendo la dimisión de Casado y Egea y respaldando a la presidenta madrileña.

Apoyo significativo

Ya de madrugada al término de la reunión con los barones, donde Casado no dimitió pero accedió a celebrar un congreso extraordinario (el de estos 1 y 2 de abril), el equipo del presidente del PP difundió que éste había pedido a Feijóo que se presentase a dicho cónclave para liderar el partido.

Unas palabras que luego se han visto refrendadas con el voto de Casado a Feijóo en la votación de los afiliados del pasado 21 de marzo pese a la condición de «candidato único» del gallego. El todavía presidente del PP fue fotografiado votando en la sede de Génova. Otro gesto significativo. No obstante, Pablo Casado todavía tendrá oportunidad de despedirse del partido dentro de unos días en el congreso de Sevilla, donde está prevista su intervención. Y tal vez aquí dé alguna pista sobre su futuro.