El líder del Partido Popular (PP), Pablo Casado, consultó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el apoyo al nombramiento del ex portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid Ángel Gabilondo como nuevo Defensor del Pueblo.

Según ha podido saber OKDIARIO, Casado habló con la líder madrileña antes de apoyar este jueves la elección de Gabilondo a propuesta de los socialistas, después de que Ayuso durante la campaña electoral del 4M incidiera en que si de ella dependiera, Gabilondo «jamás» sería Defensor del Pueblo.

A juicio de Ayuso antes de las elecciones, el socialista quedó «inhabilitado» para ese cargo al afirmar que en Madrid había más probabilidades de morir que en el resto de España. Una afirmación que hizo en diversas ocasiones durante una campaña que se tornó especialmente tensa cuando el PSOE proclamó que en los comicios estaba en juego «la democracia» y adoptó el papel de víctima por supuestas amenazas de muerte.

«Si de mí depende, no va a ser Defensor del Pueblo (…) de ahí se va a su casa. Una persona que es capaz de decir que en Madrid se muere más que en el resto de España, no está preparada para defender a todos y un Defensor del Pueblo tiene que ser una persona neutral, que no está tan sesgada (…). A partir de aquí está inhabilitado», sentenció el 12 de abril en una entrevista Díaz Ayuso, un planteamiento que le reiteró a la cara al propio Gabilondo en el debate electoral de Telemadrid. «Señor Gabilondo, usted que iba para Defensor del Pueblo ya le puedo asegurar que si de mí depende jamás lo será», le espetó ante un Gabilondo con cara de incredulidad.

Sin embargo, una vez pasó la cita electoral y Gabilondo, al quedar relegado a tercera fuerza parlamentaria por detrás del PP y Más Madrid, decidió renunciar al acta de diputado autonómico, Díaz Ayuso reculó en su postulado respecto a la idoneidad del ex ministro de Educación como Defensor del Pueblo.

Así, el día del Pleno de Constitución de la Asamblea, la presidenta madrileña se desdijo y afirmó que Gabilondo «no sería un mal candidato» para Defensor del Pueblo y que no tendría inconveniente si PP y PSOE acordaran su nombramiento, como finalmente ha ocurrido este jueves.

Casado ha apoyado, previo conocimiento de Ayuso, la propuesta de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo, un órgano constitucional que llevaba sin renovarse desde 2017, cuando ocupó el cargo Francisco Fernández Marugán.

«Si somos justos y hacemos análisis de toda su trayectoria política, no me parece un mal perfil, pero en todo caso lo decidirá el PP», fueron las palabras de Díaz Ayuso el pasado 8 de junio, cuando matizó que su censura inicial se debió al contexto de la campaña, en la que, a su juicio, Gabilondo «cambió radicalmente».

«Lo convirtieron en una marioneta, cada día decía una cosa y la contraria», manifestó, cuando antes había sido siempre «un hombre de consensos, de trato magnífico y un caballero como pocos quedan en el PSOE».