Carmen Calvo seguirá en el Consejo de Estado: el Supremo no prevé anular su nombramiento

La socialista Carmen Calvo seguirá presidiendo el Consejo de Estado pese a que su nombramiento ha sido impugnado en el Tribunal Supremo por Vox y la asociación DENAES, fundada por Santiago Abascal. Fuentes consultadas señalan que al ser un partido político no tiene reconocida la legitimidad activa, por lo que no podrá anular su nombramiento. La jurisprudencia del Alto Tribunal no ha cambiado y los partidos no pueden recurrir nombramientos del Gobierno pese a sus múltiples intentos por hacerlo. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo recibió en el mes de mayo la demanda de Vox en la que reclamaban que se declarara nulo el nombramiento de la ex vicepresidenta del Gobierno como presidenta del Consejo de Estado.

La formación que dirige Santiago Abascal argumentó en su denuncia ante el Tribunal Supremo que Carmen Calvo «no es una jurista de reconocido prestigio» a pesar de su amplia trayectoria política. Este requisito de ser una jurista acreditada es indispensable para acceder a la presidencia del supremo órgano consultivo del Gobierno. El diputado de Vox Carlos Flores Juberías recordó que «no obtuvo la condición de sobresaliente cum laude» y que su tesis «no fue objeto de publicación». «No está disponible en ninguna base de datos de uso científico y acceder a la misma requiere un trabajo arduo. Una tesis que cuenta al menos con 179 erratas y 30 faltas ortográficas en sus 434 páginas. Una tesis doctoral inédita, sin laude y sin expertos en la valoración», señaló Flores Juberías, a la vez que recalcó que aún no ha conseguido ser catedrática.

Pese a ello, en el mes de febrero el Consejo de Ministros la propuso para presidir el Consejo de Estado. Fuentes políticas señalan que era el retiro dorado que estaba esperando y que Pedro Sánchez consiguió hacer sus deseos realidad. Así, el 13 de febrero de 2024, Carmen Calvo renunció a su escaño en el Congreso y la Comisión Constitucionalista de la Cámara Baja avaló su nombramiento por 19 votos a favor frente a 18 en contra. Tras ello, tomo posesión del cargo en un acto presidido por su compañero de partido y ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Su nombramiento causó gran polémica hasta el punto de que Vox lo ha recurrido en el Tribunal Supremo ante la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. La Sala estudiará el recurso sobre el que se decidirá en unos meses, cuando sea llevado a deliberar. Fuentes consultadas auguran que no tendrá recorrido, puesto que los fines de los partidos políticos no son el impugnar los nombramientos.

Anuló a su predecesora

Carmen Calvo llegó a la Presidencia del Consejo de Estado tras anular el Tribunal Supremo el nombramiento de su predecesora. Se trata de la ex ministra Magdalena Valerio, a quien el Gobierno colocó al frente del órgano consultivo el 10 de noviembre de 2022. La Fundación Hay Derecho recurrió este nombramiento, tal y como ha hecho ahora Vox con el de Carmen Calvo, considerándolo que era nulo porque Valerio no era una jurista de reconocido prestigio.

El Tribunal Supremo reconoció la legitimidad activa de la fundación y anuló el nombramiento, lo que dejó vacante el cargo que el Gobierno dio después a Carmen Calvo. El fallo señalaba que Valerio debía abandonar el puesto en un plazo de dos meses y ella se aferró al mismo hasta agotar el plazo al máximo. Fue entonces cuando recurrió a título personal la sentencia mediante un incidente de nulidad, pero no fue el único, puesto que la Abogacía del Estado también planteó un segundo incidente. El Supremo tumbó ambas maniobras y ratificó el fallo.

Pese a los sucesivos varapalos judiciales que ha recibido, Magdalena Valerio ha recurrido ante el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. La Corte de Garantías ya ha admitido a trámite este recurso al estar debidamente presentado y apreciar que tiene especial trascendencia constitucional. Por su parte, el Gobierno también ha sumado su propia solicitud de amparo para defender el nombramiento en el Constitucional tras haber sido anulado por el Supremo. El presidente del Constitucional llevará en los próximos meses a pleno este recurso de amparo, que tendrán que resolver los magistrados de la Corte de Garantías.

Mientras se resuelven estos recursos, Carmen Calvo estará al frente del Consejo de Estado, pese a que su nombramiento también ha sido recurrido ante la misma Sala del Tribunal Supremo que anuló el de Magdalena Valerio. En caso de que el Constitucional de Conde-Pumpido anule el fallo del Supremo, Valerio podrá pedir una indemnización de carácter retroactivo tras haber sido retirada de su cargo.