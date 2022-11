Carlos Mazón, líder de los populares valencianos expresa su preocupación por el proceso de deriva política e institucional que sufre España con el Gobierno de Pedro Sánchez. Y pone como ejemplo la derogación de la sedición que ya tramita el Congreso de los Diputados: «El asunto de la sedición es lo suficientemente grave como para que estemos atentos y, en nuestra comunidad, indignados», dice.

PREGUNTA.- Obviamente, Valencia está dentro de las demandas históricas del nacionalismo catalán y, por eso, a mí me gustaría saber su opinión sobre un asunto como la derogación del delito de sedición.

RESPUESTA.- Aquí vivimos muy de cerca y muy claramente y todos los días ese colonialismo, porque no tiene otro nombre…

P.- Bueno, forman parte ustedes de esa reivindicación histórica.

R.- De lo que ellos entienden, esa ensoñación que son los países catalanes. ¡Como si nosotros no tuviéramos un estatuto propio, no tuviéramos autonomía propia y no tuviéramos personalidad propia! Aquí tenemos a una Generalitat valenciana que dentro de 15 días, sin ir más lejos, paga con dinero de todos nosotros un encuentro por los Països Catalans en la ciudad de Alcoy que está en la provincia de Alicante. Aquí tenemos consellers de Pujol que, en el día de la Comunidad Valenciana, se manifiestan a favor de los países catalanes con pancartas diciendo: «¡Vivan los Països Catalans!». Aquí tenemos al señor Junqueras que, cada dos por tres, como ahora, circula por donde le apetece, pues aparece por Valencia, por Alicante y dice que está en ciudades de los Països Catalans. Y aquí no pasa nada y aquí nadie dice nada. Tantos como nueve millones de euros les han dado hasta la fecha a entidades que directamente abogan por la anexión y por la puesta en marcha de los Països Catalans. Esto se está pagando con dinero de todos nosotros.

Éste es el momento en el que estamos, quieren romper la convivencia de la unidad y la coordinación básica de todos los españoles. Unos señores, por cierto, que además están mirando a Alicante, a Valencia y Castellón como un territorio propio, como si les perteneciera y como si tuviéramos que rendirles pleitesía. Oiga, el propio Ximo Puig hace unos meses abogó por una Commonwealth. Nos entra la risa, pero es que es un acto muy serio porque atenta contra la identidad de un pueblo. Una Commonwealth entre Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Una Commonwealth que, como todo el mundo sabe, es un sistema colonial que depende de Londres. Digo yo que dependeríamos todos de Barcelona. Pero no contento con eso, vuelve y dice: «No, no, la solución para España es un Estado federal». ¡Un Estado federal! Si ya tenemos un Estado autonómico aprobado por todos. Lo que tenemos que hacer es mejorar allá donde no esté funcionando bien y fortalecerlo, endurecerlo y hacerlo sostenible. Imagínese esto de la sedición cómo cae aquí cuando hablamos en la Comunidad Valenciana como territorio objeto del colonialismo; de una cosa muy antigua, una cosa que es que no tiene ningún sentido en una Europa moderna y en una España constitucional. Y hay algunos que todavía creen en esa ensoñación. Yo, desde luego, me parece algo clave. Por eso tenemos que poner en marcha en la Comunidad Valenciana una ley de señas de identidad, no contra nadie, sino para proteger la Constitución española, el Estatuto de Autonomía y que no se puede venir por aquí diciendo que esto es lo que no es, porque va contra el Estatuto de Autonomía que nos hemos dado todos los ciudadanos en la Comunidad Valenciana y que emana de, nada menos, la Constitución Española. Me parece suficientemente grave como para que estemos muy atentos y en esta comunidad, especialmente indignados con esta broma, por no llamarle de otra cosa, de la sedición.