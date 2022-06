Un cargo público del PSOE denuncia a su ex mujer por «sustracción internacional de menores»

Pedro Llorente, secretario de Política Institucional del PSOE en San Sebastián de los Reyes y miembro del Comité Regional del PSOE Madrid, ha denunciado a su ex mujer por «sustracción internacional de menores». El motivo: su ex mujer, E.N., de nacionalidad rusa, se ha llevado a los hijos de ambos a Rusia faltando al convenio de divorcio, según ha comentado el propio padre. «Parece que cuando hay un problema entre un hombre y una mujer el hombre es prácticamente un borracho violento. Ella (la ex mujer) ya se había fugado a Rusia cuando mi hija tenía un año y medio y ahora se los lleva en mitad de una guerra», dice.

Este caso es uno de tantos que rompe con la ideología de género que defiende el dogma de que el hombre es el agresor y la mujer la víctima. «Creo que mi partido, el PSOE, está abocado a pronunciarse sobre el caso. No puedes poner a una mujer por encima de un hombre ni a un hombre por encima de una mujer. No estoy de acuerdo con la postura que el PSOE ha tenido con la ley de ideología de género. Determinado feminismo muy radical hace un flaco favor a la mujer y al feminismo», señala Pedro Llorente.

Según la sentencia que otorga el divorcio a los dos cónyuges, la custodia de los menores corresponde a la madre teniendo el padre un régimen de visitas estipulado en fines de semanas alternos y miércoles interpersonales. Sin embargo, aunque en el convenio regulador el progenitor se compromete a autorizar la salida de sus hijos de territorio nacional para visitar a sus familiares en Rusia, dicho extremo tiene que hacerse con previo aviso por escrito, con fecha de ida y vuelta y con copia de los billetes al padre.

En este sentido, la denuncia explica que el cargo del PSOE recibió una llamada el día 13 de junio desde el centro docente donde sus hijos estudian, en la que le dijeron que los menores llevaban sin asistir a clases desde el 9 de junio de 2022. Inmediatamente, Llorente intentó comunicar por teléfono con su ex mujer y con sus dos hijos sin obtener respuesta por parte de nadie, por lo que, según dice, sospecha que su madre se los ha llevado a Rusia. Pedro Llorente denuncia además que su ex mujer le comunicó que pasaría un periodo vacacional con sus hijos en Rusia del 1 al 31 de julio. Ahora bien, en ningún momento le comunicó que iban a salir de España en las fechas actuales, cuando los menores tienen exámenes finales en el colegio.

Llorente se define como un socialista de «pata negra» y revela a OKDIARIO que lleva afiliado desde los 18 años al PSOE. «He sido además secretario de comunicación de las Juventudes Socialistas cuando Pedro Sánchez estaba en la ejecutiva. Llevo toda la vida en el partido».