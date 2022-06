El alcalde de Galapagar, Alberto Gómez (PSOE), ha acudido este fin de semana a la corrida del torero José Tomás en Jaén. El mismo que ha convocado una consulta para ir en contra de la lidia de toros en su municipio. Los socialistas gobiernan la localidad donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero junto a Ciudadanos y Podemos. Precisamente, la edil morada local, Raquel Almendros, ha sido quien ha exigido este referéndum no vinculante para intentar que el Ayuntamiento deje de sufragar los festejos taurinos en las fiestas patronales.

«A los vecinos de Galapagar se les quiere robar su derecho de ir a los toros. Mientras tanto, el alcalde disfruta en Jaén de una tarde de toros con José Tomás junto con 10.000 personas tras tres años de ausencia», critican fuentes del Partido Popular en declaraciones a OKDIARIO. Recuerdan que el citado matador, uno de los más famosos del mundo, es natural de Galapagar. Reprochan que en la cuna de ese torero se haya dado vía libre a Podemos para cargarse esta tradición.

La Asociación Cultural Taurina de Galapagar también se ha dirigido al regidor del PSOE: «Señor alcalde. Aprovechando su paso por los toros en Jaén, desde la Asociación le pedimos que haga lo mismo en su municipio. Deje de ser ninguneado por sus socios de Gobierno y defienda lo que sus vecinos quieren».

Estos aficionados le trasladan a Gómez: «Usted habrá observado la cantidad de vecinos que se han desplazado a Jaén, usted habrá visto que Galapagar es taurino. Haga el favor y por una vez haga algo por su pueblo y no se deje llevar por sensacionalismos baratos».

«Para nuestra sorpresa llega el momento de lanzar el pliego de la feria taurina y no ve la luz como el concejal nos dijo. Van a hacer una votación popular, una manera muy baja de cumplir la condición del socio de gobierno. Es un referéndum ilegal. Están incumpliendo su deber de promover la feria. Es una encuesta que no sabemos cómo se va a controlar. Tampoco de dónde sale el censo sin vulnerar la Ley de Protección de Datos. Todo para que una minoría, que se encuentra con demasiado poder, siga sosteniendo el actual Gobierno. Queremos expresar que nos sentimos engañados y ninguneados por un concejal. Lejos de proteger y ayudar a los vecinos, lo único que hace es proteger su sueldo mensual», lamentan.

Tres preguntas

Por su lado, el Consistorio de Galapagar ha anunciado que «lanzará una encuesta no vinculante bajo el nombre Decide Galapagar para que la ciudadanía galapagueña vote sobre tres cuestiones relevantes». Además de interrogar a los vecinos sobre tener o no presupuestos participativos votados por los ciudadanos y la ubicación de un momento por el V Centenario de la localidad, se preguntará sobre la opción de financiar o no con dinero público los festejos taurinos.

En la votación, organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana –en manos del PSOE–, se podrá participar telemáticamente desde este miércoles 15 de junio hasta el 15 de julio por todas las personas empadronadas en Galapagar mayores de 18 años. Para los mayores y aquellos que no dispongan de móvil u ordenador para votar, se habilitará un puesto presencial.

Alberto Gómez.

“Desde el Ayuntamiento de Galapagar nos parece muy importante que la población opine y decida sobre asuntos de interés. Iniciamos este proyecto con tres preguntas y esperamos sea el primer paso para encaminar muchas decisiones del consistorio”, afirmó el edil delegado de Participación Ciudadana y Festejos, el socialista Miguel Ángel Molina.

Por su parte, OKDIARIO ha contactado con el alcalde para saber si tenía algo que apuntar. No obstante, por el momento ha declinado hacer comentarios sobre el caso.