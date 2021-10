La candidatura falseada que llevó a Inés Arrimadas a ganar las primarias de 2020 y convertirse en presidenta de Ciudadanos no sólo incluyó inicialmente -como ha publicado OKDIARIO- a dos candidatos que no cumplían con la antigüedad mínima (Daniel Pérez y Joan Mesquida, ya fallecido). También hubo otro miembro de aquella primera lista, el eurodiputado José Ramón Bauzá, cuyo nombre fue rechazado por la Comisión de Garantías al no tener la antigüedad necesaria, según han revelado a este medio fuentes de aquel órgano fiscalizador, entonces presidido por Jesús Galiano.

José Ramón Bauzá, ex presidente de Baleares con el PP, aparecía en la candidatura de Inés Arrimadas que fue analizada por la Comisión de Garantías. Pero el órgano fiscalizador, que podía consultar el sistema informático del partido, pudo detectar que no cumplía con los seis meses de antigüedad mínima a la convocatoria de la V Asamblea General por parte del Consejo General, esto es, a fecha de 30 de noviembre de 2019. Bauzá se afilió a Ciudadanos a finales de julio, por lo que no tenía derecho al sufragio pasivo. Pese a ello, el equipo de Arrimadas lo metió en la lista al Comité Ejecutivo. Y tras la advertencia de Garantías, fue retirado de la misma.

No ocurrió lo mismo, como ha destapado este periódico, con Daniel Pérez, vicesecretario general y líder de Cs en Aragón, y Joan Mesquida, ex diputado por Baleares y ex director de la Guardia Civil y la Policía. En ambos casos aparecieron como «aptos» en los registros informáticos del partido -a los que ha tenido acceso OKDIARIO-, pese a no estarlo realmente por carecer de la antigüedad requerida. Los dos tenían tirón en la formación naranja de cara a aquellas primarias del 7 y 8 de marzo de 2020, donde la lista de Arrimadas (con 35 integrantes) se medía a la de Francisco Igea, portavoz y vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Un año antes, Pérez y Mesquida habían sido ya candidatos como «independientes» -sin estar afiliados- en procesos internos en Aragón y Baleares.

Altas ficticias

Daniel Pérez se afilió al partido el 25 de junio de 2o19, día en que él mismo lo anunció en redes sociales. Sin embargo, su ficha fue modificada en los registros informáticos del partido, retrasando su afiliación al 18 de febrero de 2019, para cumplir así con los seis meses de antigüedad a la convocatoria de la Asamblea General contemplados en los Estatutos y en su Reglamento precongresual. Su situación censal pasó a ser la de «apto» para formar parte de la lista oficialista al Comité Ejecutivo.

Inés Arrimadas y Daniel Pérez en la sede de Ciudadanos. (Foto: EP)

En cuanto al expediente de Joan Mesquida, ex director de la Policía y la Guardia Civil, también se afilió el 25 de junio de 2019, según figura en los registros a los que ha accedido OKDIARIO. Pero esta fecha también fue falseada, apareciendo como «apto» con un alta ficticia el 26 de febrero de 2019. En ambos casos, tanto Daniel Pérez como Mesquida había sido autorizados por el Consejo General del partido para concurrir como «independientes» a las primarias en Aragón y Baleares, respectivamente. Los dos procesos se celebraron en marzo de 2019. Pérez ganó en Aragón y en Baleares lo hizo Marc Pérez Ribas.

En el momento de la confección de las listas para las primarias de 2020, Daniel Pérez y Joan Mesquida rezaban como «aptos» en los ficheros informáticos de Cs cuando, en realidad, no lo estaban, pues se afiliaron ambos el 25 de junio y la Asamblea de las primarias se habían convocado el 30 de noviembre. Esta trampa informática hizo que la Comisión de Garantías no viera aquí anomalías, como han reconocido a este periódico fuentes de aquel órgano. Pérez y Mesquida figuraban como «aptos» en el sistema. En cambio, en el fichero de Bauzá aparecía entonces la siguiente inscripción: «No apto. Antigüedad como afiliado inferior a 6 meses a 30/11/2019».

Propuesta de Galiano

Las fuentes de la Comisión de Garantías consultadas por OKDIARIO revelan, además, que fue su presidente, Jesús Galiano (dimitió en agosto de 2020), quien propuso al equipo de Arrimadas que hiciera uso de la normativa interna para incluir a Bauzá en el nuevo Comité Ejecutivo salido de las primarias -en caso de victoria suya- cuando ya cumpliera el requisito de seis meses de antigüedad. Y así, Bauzá y otro tres miembros de Cs (Edmundo Bal, actual vicesecretario general y portavoz parlamentario, la diputada Sara Giménez y la coordinadora provincial de Ciudadanos en Guadalajara, Ángeles Rosado) fueron ascendidos al Comité Ejecutivo el 11 de mayo de 2020.

La propia Inés Arrimadas señaló que ya estaba decidido que estos nombres se incorporarían a la Ejecutiva cuando «cumplieran el requisito de estar unos determinados meses afiliados». Los cuatros se habían afiliado en fechas próximas a las de Pérez y Mesquida, pero con estos dos perfiles no se guardaron las debidas cautelas. Al contrario.

A raíz de lo publicado por este periódico, fuentes oficiales de la dirección de Inés Arrimadas esgrimen que «la Comisión de Garantías y la Secretaría de Organización son quienes velan por este tipo de procesos», siendo Garantías la instancia «responsable» y «quien valida cualquier participación». Además, tales fuentes oficiales añaden que «los portavoces o candidatos siguen sus recomendaciones».

Por su parte, la corriente crítica Renovadores Cs, grupo que aglutina a afiliados, ex militantes y simpatizantes tras el batacazo de las últimas elecciones catalanas, ha exigido la apertura de una investigación sobre el asunto.