Bronca en el Congreso y gritos de «¡prevaricación!» contra el nº 2 de Armengol desde la bancada del PP

La sesión plenaria de este jueves en el Congreso de los Diputados ha arrancado con una sonora bronca desde la bancada del Partido Popular al vicepresidente de la Cámara y número dos de Armengol, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Liderados por el portavoz popular, Miguel Tellado, quien ha pedido la palabra sin éxito en el inicio del Pleno, desde el PP han clamado tras la negativa del «presidente accidental» del Congreso con gritos de «¡prevaricación!» y «‘¡vergüenza!».

Al inicio de la sesión, Miguel Tellado, en nombre del Partido Popular, ha solicitado la palabra para exigir que se modificara el orden del día tras el escrito enviado por su Grupo en la tarde del miércoles para el aplazamiento al próximo Pleno de la votación del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

El PP pidió la retirada de la ley y, ante la negativa de la Junta de Portavoces reunida esta mañana de manera extraordinaria una hora antes de que empezara el Pleno, ha insistido en su petición. Gómez de Celis ha desestimado darle la palabra a Tellado y el portavoz popular ha invocado varios artículos del reglamento.

El momento más alterado ha llegado en el momento en que el vicepresidente del Congreso de los Diputados ha negado la palabra a Tellado, quien ya con el micrófono apagado, ha seguido insistiendo, con el reglamento de la Cámara en la mano, levantando a la bancada del PP. A partir de ahí, se han escuchado golpes en los escaños y diputados levantándose de los mismos, entre gritos de «reglamento, reglamento», «dictadura», «vergüenza», «arbitrarios», «mercenarios», «vendidos» y «prevaricación».

Gómez De Celis les ha invitado a sentarse, ha llamado en dos ocasiones al orden a Tellado y ha decidido seguir con el orden del día y dar la palabra al diputado del BNG, Néstor Rego, quien ha catalogado de «espectáculo» lo sucedido». Además, el socio del Gobierno de Sánchez ha tildado a Tellado de «pitbull» y ha acusado al PP de «pasar el rodillo» a la oposición.

Tellado contesta a Gómez de Celis

La sesión plenaria del jueves ha podido continuar y Rodríguez Gómez de Celis, como había adelantado, ha concedido tres minutos a Miguel Tellado, antes del punto concreto que reclamaba el portavoz popular, quien ha aprovechado para reprender al vicepresidente del Congreso. «Gracias, señor presidente accidental, por concederme un derecho que el reglamento de esta Cámara me otorga, que es intervenir en base al artículo 72.2 y 68.1, que es por el que yo pido la palabra como usted bien sabe», recordaba el diputado del PP.

«Señor Gómez de Celis, el reglamento de la Cámara es una ley, usted no está aquí para interpretarla si no para aplicarla, especialmente en cuanto a los artículos que son de aplicación directa», ha añadido Tellado, completando su respuesta al nº2 de Armengol recordándole que «no está aquí al servicio del Gobierno» y sí «presidiendo la sede de la soberanía nacional». «Abandone las siglas de su partido y cumpla con su obligación constitucional, que es mediar y moderar un debate político en esta Cámara. No cercene los derechos de los diputados», ha zanjado el portavoz popular.