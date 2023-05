Borja Sémper: «Sánchez tiene que clarificar quién le paga los viajes en el Falcon privado»

El portavoz de campaña del Partido Popular para las elecciones del 28M y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, señala que la «necesidad de transparencia y la necesidad de dar cuentas, aunque te llames Pedro Sánchez, también te interpela y te obliga». Así se pronuncia en la entrevista mantenida con OKDIARIO en el Café Comercial de Madrid, lugar de inspiración del cineasta Luis García Berlanga, del que se declara gran admirador, al ser preguntado sobre el Falcon privado que ha utilizado el jefe del Gobierno para ir a mítines del PSOE, tal y como reveló en exclusiva este periódico.

PREGUNTA.- Chapuzas legales con suelta de violadores; corruptos indultados; la trama del socialista Tito Berni, con cocaína y prostitutas; lo que sabría Marruecos del teléfono móvil del presidente… ¿La escopeta nacional de Pedro Sánchez no va a perjudicar al PSOE de los barones el 28M?

RESPUESTA.- En la política actual todo está interrelacionado. Y aunque es verdad que el 28M hay elecciones locales y autonómicas, es indisociable. Es imposible distinguir que hay una vocación de cambio, que hay una marea de cambios que va a afectar también a la marca del Partido Socialista, porque durante todos estos años esos candidatos en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas, lógicamente han ahormado, han defendido el proyecto de Pedro Sánchez. Con lo cual, lo primero que saben ellos es que para que vuelva el Partido Socialista se tiene que ir Pedro Sánchez. Y esto lo saben, sobre todo, los dirigentes territoriales del Partido Socialista, sus candidatos. Para que a ellos les vaya bien o al menos puedan competir electoralmente, se tiene que ir Pedro Sánchez.

P.- ¿Debería mostrar el PSOE las facturas del Falcon privado que ha usado Sánchez para ir a mítines de campaña? Lo contrario sería alimentar la sospecha de que pudo haberlo pagado el Gobierno.

R.- En un ejercicio normal de transparencia y de gestión pública, quien gobierna tiene que dar cuenta de todo. Aquí se ha hablado durante muchos años de la necesaria transparencia. Y claro que es necesaria. Se ha hablado durante muchos años de la necesaria rendición de cuentas. Pero si concretamos un poco más, se nos habló de la casta, se nos habló de los privilegios de los políticos; casualmente, cuando gobierna el Partido Popular. Bueno, pues la necesidad de transparencia y la necesidad de dar cuentas, aunque te llames Pedro Sánchez, también te interpela y te obliga. Y el presidente Sánchez tiene que clarificar estas cosas que antes, cuando gobernaba el Partido Popular, eran objeto de análisis con lupa y que ahora, cuando gobierna él, resulta que ya nos hemos olvidado. Los viajes del presidente del Gobierno sólo pueden estar pagados de tres formas. Una, se los paga el partido; dos, los paga Moncloa o los paga un tercero. Convendría que diera explicaciones y que nos contara a todos quién le paga los viajes. Yo creo que eso es natural y es exigible a cualquier dirigente político, aunque te llames Pedro Sánchez.

P.- Pero, ¿ve al PSOE mostrando las facturas del Falcon privado?

R.- Bueno, pues a día de hoy no. A día de hoy no, porque no lo han hecho. Y yo creo que si las cosas se pueden explicar y no se explican, es que no tienen explicación.