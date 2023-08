Bildu mantiene contactos con Junts para convencerles de que «Sánchez cumplirá» si permiten la investidura

En plena cuenta atrás para la votación de la Mesa del Congreso, que se llevará a cabo este jueves, la posición de Junts sigue siendo una incógnita. El partido de Carles Puigdemont mantiene el misterio sobre su voto, que decidirá en una reunión de su cúpula unas horas antes de las votaciones, tras haberse puesto de perfil en las votaciones de 2019. Mientras, las conversaciones cruzadas se suceden. También con la intervención de Bildu, partido cuyo apoyo es también necesario para que Pedro Sánchez sea elegido en una hipotética investidura, y que están demostrando ser los que más interés tienen en que sea elegido. La formación proetarra mantiene contactos con la de Carles Puigdemont. Contactos frecuentes, «constantes», que también se han llevado a cabo «estos días», en pleno contexto de las negociaciones para la formación de un «Gobierno progresista», la denominación acuñada por la izquierda para referirse en realidad a un Gobierno Frankenstein. Los vascos tratan de convencer a Junts, con su propia experiencia, que «Sánchez cumplirá» con la palabra que les dé. Aunque ni Puigdemont ni los suyos se fían de él.

La portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha revelado esos contactos. Y ha afirmado que «seguirán hablando». Si bien a continuación ha matizado que su formación no va a «posicionarse» sobre «lo que debe hacer otro partido o qué decisión tiene que tomar». Dicho esto, sí ha dejado claro que el «mandato» que ellos han recibido de la ciudadanía vasca es que «hay que posibilitar un Gobierno progresista», lanzando así un aviso velado a la formación del ex presidente fugado. Aizpurua ha reivindicado, no obstante, el papel clave de su partido: «A veces se nos olvida que la suma del soberanismo de izquierdas, que es Bildu, ERC y BNG, es de 14 diputados, con lo cual, aquí todos somos necesarios y determinantes». El partido vasco es uno de los principales interesados en que Sánchez siga cuatro años más en el poder para poder lograr así concesiones a cambio que con el PP en el Gobierno serían imposibles. Con la mirada puesta en las elecciones vascas del año que viene.

Pero a diferencia de lo que ocurre con ERC, Bildu no tiene una gran ascendencia sobre Junts. De hecho la tradición convergente del partido de Puigdemont choca con algunos postulados de los abertzale. Y aunque tampoco comparten su estrategia a rajatabla, los catalanes se sienten más cercanos al PNV. Por ese motivo, explican desde JxCat, la presión que puedan hacer los de Aizpurúa «es mínima». Sin embargo reconocen que existe. Y culpan al PSOE de Pedro Sánchez de ejercerla «a través de mediadores pensando que así vamos a dar nuestro brazo a torcer». Eso, explican, «es que no es conocen poco». Por ahora de las conversaciones entre Bildu y Junts, explican fuentes de ambas formaciones, no se puede apreciar un acercamiento ni para la Mesa del Congreso ni para la investidura de Sánchez. Tampoco para un frente unitario del independentismo que los catalanes ya han rechazado para evitar tener que alcanzar acuerdos con ERC.

Referéndum

La formación proetarra da por seguro su acuerdo con el PSOE, aunque sí advierte que durante la legislatura tiene que haber «avances» en varias líneas: «El avance en la defensa y reconocimiento nacional de Euskal Herria» y la búsqueda de «fórmulas políticas y democráticas» para ello, además de «la contribución al tiempo de paz y convivencia». En otras palabras, como ya ha publicado este periódico, la celebración de un referéndum de independencia y la salida de prisión de los presos etarras. «Tenemos negociaciones abiertas, dentro de un rato tenemos otra reunión con el PSOE, de momento van bien encaminadas», ha dicho Aizpurua, revelando así un encuentro en el Congreso entre los equipos negociadores de Bildu y del PSOE. Los socialistas han tratado de ocultar esa reunión, de la que no han facilitado detalles.

Presión

Mientras, Junts mantiene la presión sobre Sánchez. El partido de Puigdemont ha convocado una reunión de su Ejecutiva el próximo jueves, a las 8 de la mañana, es decir, dos horas antes de que arranque la sesión de constitución del Congreso de los Diputados en la que se elegirá la composición de la Mesa y la presidencia. El partido no ha dado señales de cuál será el sentido de su voto, si bien en los últimos días Puigdemont y su núcleo duro se han mostrado especialmente firmes en sus condiciones, que pasan por la amnistía y el referéndum.

«Afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. Quizá por eso, a medida que se acercan días decisivos, como este próximo 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Y se disparan las especulaciones», ha advertido este lunes el ex presidente catalán a través de su perfil social, donde ha instado a los socialistas, sin nombrarlos, a tener «paciencia, perseverancia y perspectiva».