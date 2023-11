La investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ha sido motivo de celebración en las filas de Bildu. No por la consecución de un «gobierno progresista», como lo define Sánchez, sino por lo que puede suponer para el partido en un futuro próximo, de cumplir el PSOE con lo que ha prometido a Bildu: hacer lehendakari a Arnaldo Otegi en las elecciones vascas de 2024. El compromiso no escrito que Sánchez le ha ocultado al PNV y que en las filas de Bildu explican: «Si eso está en un papel, el PNV no apoyaría a Sánchez».

«Si el PNV supiese lo que Sánchez ha prometido, si hubiese un papel, Sánchez lo hubiese tenido crudo para convencerles de que le apoyen». Así de claro explicaban este jueves fuentes internas de EH Bildu la importancia de que Pedro Sánchez haya salido elegido presidente para la próxima legislatura. Una legislatura en la que el PSOE también deberá cumplir lo pactado con Bildu si no se quieren arriesgar a perder a un socio esencial para sacar adelante votaciones parlamentarias.

Sobre ese punto no hay nada escrito: Bildu ha sido el único partido que no ha plasmado en un documento lo pactado con Sánchez. Sólo quedó constancia de la foto del presidente socialista con la portavoz del grupo, Mertxe Aizpurúa. Nunca hubo firma ni nada sobre lo que firmar.

Así lo confirmaban a OKDIARIO fuentes de la coalición abertzale. «Nuestros votos favorables ya están garantizados, así lo anunciamos los primeros y así se lo trasladamos en la reunión que mantuvimos con él [Sánchez]» en la ronda de contactos en el Congreso de los Diputados.

Hemos trasladado a Pedro Sánchez la necesidad de profundizar en la ampliación de derechos sociales, avanzar en paz y convivencia y abrir el debate sobre la plurinacionalidad y los derechos nacionales del pueblo vasco. Un hito que da inicio a un ciclo de diálogo y negociación. pic.twitter.com/mruZ2xpWiX — Mertxe Aizpurua (@MertxeAizpurua) October 13, 2023

La promesa oculta del PSOE a Bildu

Pero que no haya documento, explican en EH Bildu, no quiere decir que no haya promesas del PSOE. La principal, y la que señalan como posible foco de problemas preinvestidura con el PNV, es el apoyo socialista al candidato de Bildu para las elecciones vascas si es el más votado. Arnaldo Otegi, el que será el candidato, sigue ocultando su ambición de ser lehendakari tras un proceso de primarias en ciernes. Pero en la formación se da por hecho.

Sánchez, de hecho, preguntó en su encuentro con Bildu -donde «se habló poco de política», según fuentes conocedoras de esa reunión- que cuáles eran las perspectivas electorales de Otegi. Como iban en las encuestas. Bildu maneja sondeos internos que le dan la victoria en las elecciones, muy por encima de las encuestas oficiales del gobierno vasco.

Negociado con Otegi

El secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, ha sido el responsable de cerrar los apoyos de la formación dirigida por Arnaldo Otegi en el propio País Vasco. Algunas fuentes señalan que con el mismo Otegi. Entre lo hablado, figura el futurible apoyo al líder abertzale como lehendakari si es el más votado, reformar la Ley Mordaza o cambios en la legislación para bloquear la revocación de terceros grados a etarras. Pero todo verbal.

Desde EH Bildu confiesan que su apoyo a Sánchez, como si de una declaración de amor se tratase, es «sin líneas rojas». Preguntados los abertzales por si no habría pacto por escrito, la formación vasca responde que «si lo hubiera se habría comunicado». Ni se comunicó ni se comunicará. En Ferraz guardan silencio del porqué con los abertzales hay un trato diferencial de que ni siquiera se les exigió su firma para confirmar el voto a favor. La realidad podría haber hecho peligrar el voto de los de Andoni Ortuzar.