Las ‘bestias’ aéreas del transporte militar español ya están preparadas para apagar incendios

Trasladan a militares españoles por todo el mundo, se usan para saltos paracaidistas, trajeron mascarillas y respiradores de China en el peor momento de la pandemia e incluso repatriaron a los españoles atrapados en Afganistán mientras Kabul caía en manos de los talibanes. Los aviones de transporte A400M son uno de los medios más versátiles que tiene el Ejército español para cumplir sus misiones, y ahora, tras una serie de test realizados en España, también podrán actuar como aviones apagafuegos.

El grupo Airbus está desarrollando un kit desmontable que permite adaptar el avión de transporte militar A400M para combatir incendios forestales. Estas pruebas se llevan a cabo en El Cubillo de Uceda (Guadalajara) con el objetivo de evaluar la eficacia del sistema en misiones de extinción.

El kit incluye un tanque y dos tubos de descarga instalados en la bodega de carga y la rampa del avión, lo que permite una conversión rápida, estimada en 2-3 horas. Una vez equipado, el A400M puede lanzar hasta 20 toneladas de agua o retardante en una sola descarga, ofreciendo apoyo eficaz en incendios de gran magnitud.

Gracias a su capacidad para volar lento y a baja altitud, combinada con su maniobrabilidad y seguridad, el A400M puede realizar operaciones precisas y efectivas contra incendios. Este desarrollo amplía las aplicaciones del avión, que ya es conocido por su versatilidad en transporte estratégico y táctico.

Airbus espera introducir el sistema en operación dentro de pocos años, ofreciendo una solución complementaria a los servicios de extinción de incendios, especialmente frente al aumento de incendios virulentos debido al cambio climático.

Over the past few days, the Airbus #A400M has completed a new flight-test campaign for its roll-on/roll-off firefighting prototype kit. During the campaign, 9 drops were performed, each delivering 20 tonnes of retardant and creating highly… pic.twitter.com/jTjX5hKjf2

