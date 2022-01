Benito Berceruelo, CEO de Estudio de Comunicación, es el presidente del Spain Investors Day (SID), que se celebra estos días en Madrid. En esta duodécima edición (híbrida por la pandemia), el SID reúne a los principales responsables del 80% de las empresas del Ibex 35 con inversores de casi 200 países. «Desde el Fondo Soberano de Qatar, al de Singapur…», nos cuenta Benito Berceruelo, en un foro donde empresas y fondos hablan «a calzón quitado» sobre su situación, sus resultados y sus planes en encuentros one to one, que conllevan, luego, casi, secreto de confesión.

Son -dice- «el corazón de este foro», aparte de los actos públicos abiertos a la prensa. Y donde ya no se habla sólo de resultados, nos destaca, sino también de sostenibilidad, transparencia, buen gobierno, igualdad… Son las nuevas inquietudes de los grandes inversores internacionales.

En estos dos días, en el -remozado- Hotel Mandarín Oriental Ritz, hay previstos 800 encuentros privados. A los públicos, «para responder directamente a las preguntas de los inversores», acuden, este año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos vicepresidentas (Nadia Calviño y Teresa Ribera) y dos ministros (Reyes Maroto y José Manuel Albares). También el Gobernador del Banco de España y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La flor y nata política, económica y regulatoria del país ante los grandes fondos internacionales. El SID sirve para unirles, despejar dudas y que vean «que España es un país en el que merece la pena invertir», dice Berceruelo. «El SID es un foro necesario para explicar a nuestros inversores la realidad de nuestras empresas y de la economía española». Mucho, por tanto, en juego.

El Gobierno

Benito Berceruelo cree que «todos y el Gobierno también debemos ser conscientes de que España tiene una enorme dependencia de la inversión internacional». Las cifras hablan por sí solas: el 50% de la propiedad de las cotizadas está en manos de inversores extranjeros y el 75% de la actividad en bolsa también. Berceruelo detecta en los inversores que «España sigue siendo un país atractivo», pero «quieren saber cómo va a contribuir el Gobierno al desarrollo de estas empresas y a la atracción de capital extranjero».

En este punto, afirma, “hay decisiones políticas que se han tomado últimamente y que no son friendly para los inversores internacionales». Y cita la introducción «de impuestos a las transacciones financieras que gravan las operaciones en bolsa que no hay en otros mercados y nos hace perder atractivo» o la regulación «más rigurosa» de las SICAV y las SOCIMI, «que son instrumentos financieros para ellos absolutamente comunes». O dicho más claro: «No creemos que haya que ponerle puertas al campo». O más claro aún: “Todo lo que sea poner normas restrictivas, intervenir en la economía libre y subir los impuestos no está bien visto por el inversor internacional”.

«El inversor -remarca Benito Berceruelo- sobre todo lo que busca es seguridad jurídica, que seamos un mercado predecible, que no haya sorpresas, que no haya anuncios o previsiones que luego no se cumplen». «Estabilidad, previsibilidad y marco regulatorio estable», señala el presidente del SID, cuya labor es la de facilitador de este encuentro, pero que, como tal, conoce las inquietudes de los inversores.

La Corona

Por razones de agenda, el Rey Felipe no ha podido participar este año en el Spain Investors Day, pero es su Presidente de Honor. Benito Berceruelo tiene claro -y lo remarca- que «la figura internacional del Rey es un soporte para la credibilidad del país y para la credibilidad de nuestras empresas». «La Corona ha abierto, absolutamente, muchas puertas para que vinieran inversores a España. Yo creo que la Corona es una de las grandes fortalezas de este país». Y afirma, al hilo de la actualidad: «Tenemos que ser críticos [como sociedad] porque lo tenemos que ser, pero tenemos en la Corona y en la figura del Rey Felipe un factor de imagen que es, realmente, un activo de España que tenemos que aprovechar y del que estar orgullosos».

Fondos y recuperación

Benito Berceruelo lanza un mensaje esperanzador para este año 2022, tras un 2021 «con sabor agridulce» que dejó cifras de negocio caídas a niveles similares a los de 1999, rentabilidades menores y un sector especialmente castigado: el turismo. «Pero me quedo con lo positivo», dice: «España reaccionó bien a una crisis tan terrible como esta. Ha habido datos de paro razonables; las exportaciones batieron récords pese a todo y datos bursátiles, como las ampliaciones de capital para financiarse (17.000 millones de euros conseguidos en el mercado), que significa que hay confianza en España”.

«Hay motivos para el optimismo», dice el presidente del SID, si se hacen -viene a decir- las cosas bien. Por ejemplo, con los Fondos Europeos: «Esperamos que el Gobierno los administre con justicia. A los inversores les preocupan los plazos. Saber cuándo llegarán». Según Benito Berceruelo, “si se recupera el turismo, España será uno de los países que más crezcan”. Y concluye: “Un foro como este, está para presumir de país. Porque merece la pena invertir en España”.