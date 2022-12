Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, recibe a OKDIARIO, en su despacho en el Senado para analizar el gravísimo momento institucional que atraviesa nuestra país. Bendodo, a quienes muchos ya ven como una de las personas con más peso en la guardia de corps que blinda a Alberto Núñez Feijóo, llega a la conclusión de que «Sánchez quiere cargarse la democracia». Y no lo dice por lanzar un titular pirotécnico sino tras mirar con resignación los atropellos de Sánchez al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial, al Código Penal y, en definitiva, al sistema democrático español, todo para complacer a los independentistas, que pisotean de forma continua la Constitución española y la convivencia.

«Estamos contemplando cómo el escándalo de hoy supera al de ayer, y se quedará corto con el escándalo de mañana»

Ojeda: ¿Y la siguiente pantalla del videojuego cuál es?

Bendodo: Así, es, sacar todos los cubos de la basura antes de que termine el final de año. Creen que los españoles tenemos mala memoria, y después de Reyes se nos van a olvidar todas estas cosas. No, no, no, que los españoles tomamos nota. ¿Que el Gobierno se cree que los españoles nos vamos a olvidar de que ha eliminado la sedición, que ha abaratado los delitos de corrupción, reduciendo la malversación, que se nos va a olvidar lo de la ley del sí es sí que ha perdonado, que ha sacado de la cárcel a una decena de violadores y ha reducido las condenas de 108 violadores, que se nos va a olvidar a los españoles que pacta la unidad de España con los que quieren romper España? Recordad que Bildu dijo que España estaba en manos de los que querían irse de España. Lo dijo Bildu. Y el otro socio es Esquerra, que dijo que España le importaba un comino. Esos son los dos socios de Sánchez, y no se pone colorao’. Esto es lo que los españoles no entienden ni van a perdonar. Aquí se habla de moción de censura. Hay mucha gente. La moción de censura tiene fecha ya: 28 de mayo, elecciones municipales y autonómicas. Ahí es donde vamos a hablar.