Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid por Ciudadanos, afirma en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO: “He sido fiel a Almeida y la prueba es que sigue siendo alcalde”. Villacís repite que ha recibido (y recibe aún) ofertas de la izquierda para derrocar a Almeida y al PP: “Pudiendo ser alcaldesa, he decidido seguir siendo vicealcaldesa por defender un equipo de gobierno que está funcionando”. “Tenemos el mejor gobierno de coalición que hay en España”, afirma en comparación con el de Pedro Sánchez y Podemos. Sin olvidar al de su compañero Juan Marín que se la juega dentro de un mes en un ser o no ser que marcará el futuro de Ciudadanos: “En Andalucía también ha funcionado muy bien”.

Begoña Villacís sabe que el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso desde el Ayuntamiento ha puesto a prueba las costuras del gobierno de coalición. Según la vicealcaldesa, Ayuso no ha explicado nada del tema: “Me hubiera gustado que ella nos explicará quién la espió, cómo se enteró y si sigue habiendo gente implicada en el Ayuntamiento”. Reitera Villacís que aún no sabe por qué se fue Ángel Carromero. Villacís dice que “yo no puedo poner la mano en el fuego por nadie porque hemos visto suficientes cosas en España como para no poner la mano en el fuego por nadie, pero si no tuviésemos confianza no estaríamos gobernando juntos”. Aunque añade: “También digo que la confianza no es ciega”.

Begoña Villacís prefiere no responder extensamente a las preguntas sobre si ve cansado a Almeida por lo del espionaje o el caso mascarillas. Pero de sus palabras (prudentes), silencios (elocuentes) y segundos de pensarse la respuesta, se deduce todo: “Ha pasado por unos meses complicados”, dice. ¿Lo ve cansado?: “Prefiero que responda él. Las guerras internas de los partidos acaban teniendo efectos secundarios en las personas”, señala. ¿Le ha pasado factura?: “La situación no ha sido fácil”, contesta. ¿Le ve con ánimo para cuatro años más después de las próximas elecciones?: “No le queda más remedio”, responde. Y añade: “El ánimo se construye”. Ahí queda la frase.

Preguntamos a Begoña Villacís si “promete” que se presentará a las elecciones de mayo del año que viene por Ciudadanos y contesta: “Me presentaré por las listas del centro liberal se llame Ciudadanos o cambiemos de nombre”. Lo de cambiar de nombre lo repite en la entrevista varias veces apostillando, en seguida, que “no estamos pensando en cambiar de nombre”. Lo cual nos lleva a pensar que para qué lo dice tantas veces si -como asegura- Ciudadanos pasa por lo que llama “un ciclo adverso” y “volverá a tener 50 diputados”. Sus palabras huelen a refundación o a algo similar porque al PP lo ve “conservador” y ella misma no se ve dentro del partido de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso.

¿No se presentará dentro de un año en las listas del PP al Ayuntamiento en ningún caso?, le insistimos. “No”, responde. “Ya lo he dicho muchas veces. Lo he dicho muchas veces”, repite sonriendo. Sus ojos han volado hacia la izquierda y hacia arriba mientras respondía. Dirían los expertos en lenguaje gestual que es un síntoma de recordar o memorizar que indica que estaría diciendo la verdad.

Parecemos Conchita, de Tele 5, pero es que un año es, ahora, eterno en la política española. Villacís ha construido su propia marca personal en Madrid y es rara avis en esas encuestas que coinciden en pronosticar por norte, sur, este y oeste de España la desaparición de Ciudadanos. Hoy por hoy, Ciudadanos de Villacís seguiría siendo decisivo en el Ayuntamiento de Madrid.

Candidata de Cs… «O del centro liberal»

Aunque en el Palacio de Cibeles no todo el mundo tiene tan claro su rotundidad afirmando que no terminará en las listas del PP. Al entrar en el Ayuntamiento nos hemos encontrado a varios concejales populares que piensan que si los de Inés Arrimadas se dan un batacazo en Andalucía el mes que viene y prosigue su declive en las encuestas durante el próximo año, Villacís se lo repensará.

Ella, Villacís, se ve -hoy por hoy- candidata de Ciudadanos “o del centro liberal”. Y se ve “decisiva” tras las elecciones del año que viene y gobernando de nuevo con Almeida: “Si somos decisivos entramos en el gobierno”. ¿Lo tiene hablado con Almeida?, le preguntamos. “Es que no hace falta ni que lo hablemos”, responde. “Yo creo que tenemos un buen gobierno y yo creo que la apuesta es continuar con este gobierno que está funcionando bien”.

“¿Antes Vox o darle el gobierno a la izquierda?”, le repreguntamos tratando de acotar hipótesis absurdas con tanto tiempo por delante. Villacís no quiere saber nada de Vox. Opina que en el Ayuntamiento “se dedican más a la política nacional que a los madrileños, a boicotearnos y a insultarnos a Almeida y a mí”. Vox llama a la vicealcaldesa “Terracís”. Por las terrazas Covid…

“Un gobierno, dos partidos”, dijo Begoña Villacís al inicio de esta legislatura que enfila su último año. “Aquí seguimos”, dice. “Seguimos teniendo un gobierno, seguimos sacando proyectos adelante y fíjate si se nos ha puesto muy a prueba: una pandemia, Filomena, caso mascarillas, caso espionaje…”. Y repite, de nuevo: “Y ofertas de todo tipo… ya lo sabes”. “Ofertas de todo tipo”. Las que también tuvo su compañero Ignacio Aguado en la comunidad, hoy expulsado de la política por los ciudadanos, sin coche oficial y en su casa.

Que se lo diga, si no, a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ya manda -con plenos poderes- en el PP de Madrid para decidir listas electorales y alianzas. Con Almeida rendido a sus pies, mientras se pregunta que pasó con el “alcalde de España”, como le llamaban los medios y los periodistas de la izquierda hasta hace bien poco y hoy le acosan con las mascarillas del primo.