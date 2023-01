El Congreso de los Diputados que preside la socialista Meritxell Batet ha destinado un millón de euros a pagar clases de idiomas gratis a parlamentarios y personal de la Cámara Baja. Así consta en el expediente consultado por OKDIARIO que prevé la contratación de un servicio de idiomas para que los diputados y demás trabajadores del Congreso que lo desee reciban clases de inglés, francés y alemán a coste cero.

El contrato en cuestión se denomina Servicios para la impartición de clases de idiomas en el Congreso de los Diputados y el importe de licitación asciende a 1.095.680 euros. Las empresas candidatas tienen hasta el próximo 26 de enero para la presentación de sus ofertas. El periodo de ejecución, según consta en los pliegos, es de 45 meses, lo que es lo mismo, hasta el año 2027.

La documentación oficial justifica esta contratación por «un doble objetivo». En primer lugar, precisa el expediente, «la formación en idiomas está destinada a mejorar y consolidar, según los distintos niveles de conocimiento, el manejo de los idiomas inglés, francés y alemán como parte central de todo plan de formación», y en segundo lugar, se pretende «garantizar el mejor desempeño en las actividades internacionales y de intercambio profesional que redunden en beneficio de las funciones del Congreso de los Diputados», sostiene la Cámara Baja.

Este contrato recibió el visto bueno de la Mesa del Congreso, controlada por la mayoría de PSOE y Podemos, si bien no todos los diputados hacen uso de esta prebenda costeada con dinero público, esto es, con cargo al Presupuesto de la Cámara dentro del concepto «Otros gastos diversos». Además, no se publica ningún listado de los nombres de los parlamentarios que reciben esta formación gratuita.

Los pliegos también recogen que «tanto las clases grupales, ya sean presenciales o por videoconferencia, como las individuales One to One, así como las telefónicas y los cursos online, se impartirán en cursos anuales, cuyo período lectivo comenzará el 1 de octubre, y finalizará el 30 de junio, de cada año».

«Flexible»

Los cursos online, por ejemplo, ofertan 80 plazas anuales totales, distribuidas entre los distintos niveles de inglés; 40 de francés y 20 de alemán. Además, estas clases «se impartirán dentro de la plataforma de formación, en un programa anual flexible ajustable a las necesidades de cada alumno, de modo que cada nivel contenga un curso estructurado en módulos o unidades didácticas que faciliten el ritmo del aprendizaje», detalla el expediente.

Además, los pliegos señalan que dentro de los cursos de los años 2024 (comienzo en octubre de 2023) a 2027, será en el mes de junio cuando «la adjudicataria realizará una prueba de evaluación de los conocimientos adquiridos a todos los alumnos durante el curso, de cuyo resultado se informará a éstos». Asimismo, la adjudicataria presentará a la Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior de la Cámara baja los informes en los que se haga constar el «aprovechamiento de las clases por cada uno de los alumnos».