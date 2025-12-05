La Basílica del Pilar retira una cruz de hace 86 años que agradecía a la Virgen «la victoria» de Franco

El cabildo de la Basílica del Pilar ha arrancado una cruz y una inscripción de una placa de la Virgen de Montserrat que recordaba la peregrinación que 2.500 catalanes hicieron al templo zaragozano como agradecimiento a la victoria del ejército Franco tras la guerra civil española.

Se trata de una diminuta cruz que tenía inscrita a su alrededor las fechas de 1936 y 1939, con la insignia de los Caballeros de España. Además de una leyenda inscrita que decía: «Le presentamos esta humilde ofrenda en acción de gracias por la liberación y la victoria. Año de la victoria 1939».

De la placa sólo ha quedado una inscripción: «Dos mil quinientos peregrinos de Barcelona postrados en este día a los pies de la Milagrosa Virgen del Pilar», que acompaña a la imagen de la Virgen de Montserrat, junto a los escudos de Zaragoza y Barcelona.

La pequeña placa lleva colgada 86 años junto al camarín de la Virgen del Pilar. Sin embargo, de la noche a la mañana, la cruz y la inscripción han desaparecido dejando los dos huecos vacíos, tras la petición de un ciudadano que mandó un escrito al Gobierno de Aragón para que retirase la placa por considerarla apología de la dictadura de Franco y contraria a la Ley de Memoria Democrática.

Chunta Aragonesista -que forma parte de la coalición de Sumar– exigió su retirada al Ejecutivo del popular Jorge Azcón, pero éste dijo que no tenía competencias al haber sido derogada la Ley de Memoria Democrática autonómica –a petición de Vox– , lo que llevó a la consejería de Cultura a remitir un escrito informando –desde Patrimonio Cultural– al ministerio de Ángel Víctor Torres.

Ante esta situación, el cabildo ha cedido a la presión de la izquierda y, antes de que se haya producido un pronunciamiento oficial desde Moncloa, ha arrancado estos símbolos y dejando descontextualizada la placa de la Virgen de Montserrat.

La Virgen del Pilar despertó una fuerte devoción en el bando nacional desde el comienzo de la contienda a raíz de las cuatro bombas que lanzó el bando republicano contra el templo el 3 de agosto de 1936. Una cayó en el río, otra en la plaza y las otras dos impactaron en el templo –el primero del mundo dedicado a María–, dañando sólo una de las cúpulas que pintó Goya, algo que fue interpretado como una señal divina por la propaganda golpista.

De ahí que las inscripciones arrancadas por el cabildo cobren un especial sentido bajo un detalle histórico revelador: el avión desde el que fueron lanzadas las bombas despegó de Barcelona.

Desde entonces, la devoción a la Virgen del Pilar fue un símbolo de resistencia y fuerza entre los sublevados y explica las innumerables peregrinaciones que se hicieron, sobre todo, tras el final de la guerra, como la que emprendieron desde Cataluña estos centenares de combatientes en «agradecimiento».

Esta placa no es la única que está en el punto de mira de la izquierda y el revisionismo histórico emprendido por el Ministerio de Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres, que amenaza también con retirar las bombas que no explotaron y que se custodian en el templo con una leyenda que dice «dos de las tres bombas, arrojadas contra el S. T. M. DEL PILAR, el día 3 de agosto de 1939».

Además, en 2023, el cabildo ocultó una frase escrita en latín situada junto al órgano de la basílica, en el altar mayor del templo, que decía «tras la guerra de liberación de la patria y obtenida felizmente la victoria, los fieles cristianos de toda España».

En su lugar, colocó una placa que transcribe sólo la última parte de la antigua inscripción: «Agradeciendo a la bienaventurada Virgen María del Pilar al haber escuchado sus votos, la visita como peregrinos con filial amor y piadosa penitencia mientras, llenos de júbilo celebran el XIX centenario de su venida. Años 1939-1940 del nacimiento de Cristo».