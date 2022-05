Las bases de Podemos se vuelven contra Lilith Verstrynge: «Estamos para desmontar ya el chiringuito»

Los militantes de Podemos muestran su desencanto con el partido morado y su actual cúpula. Lejos quedan los tiempos en los que la actividad en los círculos era frenética. Ahora se han dado cuentan de que no pintan nada tras la llegada de Ione Belarra e Irene Montero al Gobierno. Un amplio sector de miembros de la formación se ha reunido para criticar las «carencias» internas.

«El diagnóstico interno que hacemos es demoledor. Estamos como para desmontar el chiringuito porque como partido democrático, progresista, de izquierdas… la cosa está difícil», lamentan en la asamblea emitida por streaming. Más de una decena de representantes de multitud de territorios han asistido al cónclave celebrado en El Escorial. Históricos militantes de Podemos que siguen creyendo en la participación desde abajo como eje principal de funcionamiento del partido.

«Nos reunimos para buscar soluciones a los problemas que tenemos en organización, en comunicación y en formación», indican desde ese sector. Se trata de competencias que tienen nombres y apellidos: la secretaria de organización de Podemos desde ya hace un año, Lilith Verstrynge.

«Sin proyecto»

«Tenemos carencias y observaciones críticas a diferentes niveles de la organización. Tenemos una falta de proyecto clara. Se ha olvidado el concepto tradicional de la izquierda. Sufrimos una falta de democracia interna y de garantías», enumeran. Consideran que estos análisis «requieren un debate más amplio» pero piden autocrítica en la actual cúpula: «Si no somos capaces de aflorar los problemas, no sabremos abordarlos».

Por otra parte, reconocen que «uno de los problemas clásicos de Podemos es que no se trabaja en el autodiagnóstico. No tenemos sistemas de afianzamiento de la organización. Tenemos que mejorar nuestros procesos internos».

Comentan que hay «una falta de interrelación entre los círculos, no hay propuestas desde las comunidades autónomas a la dirección nacional, hay faltas de respeto a las ideas de las compañeras». Subrayan que hay «una falta de contacto de la organización con los círculos y no se han realizado todas las asambleas pendientes para nombrar cuadros intermedios».

«Los círculos no tienen ni voz ni voto, tanto los sectoriales como los municipales. Además, la organización tiene poco o nada contacto con los movimientos sociales. No se delegan responsabilidades. Temas de gran calado como el frente amplio con muchos partidos no se debate en los círculos», censuran.

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge. (Foto: EP)

Por otra parte, en materia de comunicación señalan una «falta de comunicación afectiva, una falta de puesta en común de las experiencias, etc. En resumen, no se cuenta con los círculos y estos se vacían. No hay sinergias entre los ejes municipal, autonómico y nacional. Necesitamos más fluidez en el trato con los medios de comunicación, simplificar y humanizar las noticias, ser más constantes en compartir noticias en las redes sociales, tener influencers locales».

También critican que Verstrynge no presta atención a la «formación a futuros cargos». «Necesitamos conocer cómo son las instituciones públicas antes de llegar a ser concejal. No hay equipos de formación autonómicos. Los cargos están desinformados y desarmados frente a la derecha», expresan.

Así, el grupo de trabajo Podemos Horizontal, crítico con la actual dirección de la formación, ha organizado este encuentro para evaluar la situación actual de la organización y luchar por la necesidad de conformar una plataforma amplia de izquierdas.

Desmovilización

El portavoz de este grupo es Esteban Tettamanti, concejal de San Lorenzo de El Escorial. El ex candidato a liderar el partido en la última Asamblea Ciudadana estatal avisa que Podemos, a su juicio, tiene ahora una «militancia muy desmovilizada, con la moral bastante baja debido sobre todo a los resultados de las últimas elecciones madrileñas y de Castilla y León».

Tettamanti aboga por la necesidad de abrir un debate y sacar conclusiones sobre la posición que debe adoptar Podemos en los próximos meses. Pide que se potencien asambleas abiertas a todo el mundo como la del pasado fin de semana.

Pide una reflexión sobre la situación de los círculos, la estructura de base del partido, las opciones para crear un frente amplio que garantice la continuidad de las políticas progresistas y elaborar una serie de propuestas para «evitar que Podemos se convierta en una fuerza testimonial dentro del espectro político español». Critica la «ceguera de la dirección» que ha llevado a «perder apoyo, no escuchar a las bases y no fomentar el debate interno que permita a Podemos encontrar el rumbo».

«La posibilidad de constituir un frente amplio con otras fuerzas progresistas sin duda serán un revulsivo para nuestra militancia, pero solamente eso no basta, debemos dar voz y promover la pluralidad dentro de Podemos», zanja este edil del partido morado.