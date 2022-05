Ni el líder de Podemos Madrid confía en su partido: se presentará a alcalde con una marca blanca

Jesús Santos, coordinador autonómico de Podemos Comunidad de Madrid y teniente de alcalde de Alcorcón, no confía en las siglas moradas. Al igual que lo que da a entender Yolanda Díaz, este dirigente considera que la marca impulsada por Pablo Iglesias está amortizada. Tanto es así que el edil alcorconero ha impulsado de nuevo la marca blanca Ganar Alcorcón y esconde el logo de Podemos en sus primeros actos preelectorales.

Basurero de profesión, Santos fue una apuesta personal de Iglesias para controlar el aparato de Podemos en la región tras las salidas traumáticas del errejonista Luis Alegre, primero, y Ramón Espinar después. Sin embargo, lejos está de confrontar directamente con sus homólogos en el resto de partidos, es decir, Isabel Díaz Ayuso (PP), Juan Lobato (PSOE) o Mónica García (Más Madrid), entre otros.

Santos ha confirmado que no quiere dejar su puesto en el Ayuntamiento de Alcorcón, donde ejerce de teniente de alcalde bajo las órdenes de la socialista Natalia de Andrés, condenada a cinco años de inhabilitación para gestionar empresas públicas o privadas.

El responsable de Podemos en la Comunidad ha afirmado recientemente en varias ocasiones que entre sus metas para 2023 está «liderar» una papeleta en las elecciones de Alcorcón, si bien, “todavía no es el momento de hablar de eso”. De esta forma, planea, de nuevo, acaparar cargos y compaginar ser alto cargo del Consistorio de Alcorcón y diputado en la Asamblea de Madrid, dos sueldos que se suman a las tareas de gestionar el que fuera el partido de los círculos en la región.

Santos ha admitido que le gustaría ser alcalde de Alcorcón y liderar la coalición entre el PSOE y Ganar Alcorcón, la marca blanca que esconde las siglas de Podemos y otros partidos de izquierda. Ahora los socialistas lideran el Gobierno local, pero Santos se ve con fuerzas para superarles en votos. En todo caso, considera que «la coalición PSOE y Ganar Alcorcón-funciona de manera excelente».

En esta forma, quiere “liderar” la candidatura de Ganar Alcorcón. Para ello ve necesario que se «abra a escuchar a todo tipo de gente, a colectivos que trabajan con un objetivo en Alcorcón». Así, ha convocado un proceso de escucha al más puro estilo de Yolanda Díaz. Ha organizado un acto en un teatro municipal en el que no aparecía Podemos por ninguna parte y lo apostaba todo a Ganar Alcorcón que presenta como «partido vecinal», como si el resto de formaciones locales no estuvieran compuestas igualmente por vecinos de Alcorcón.

Jesús Santos está seguro de que, en cualquier caso, Alcorcón será gobernado por una coalición de izquierdas. «Ninguna fuerza progresista permitiría que volviera a gobernar el PP y Vox, porque ya sabemos lo que es la ruina», expresa aunque los de Santiago Abascal nunca han gestionado el municipio.

“Cogimos un municipio en 2019 que estaba en la ruina, que estaba enterrado en montañas de basura, que no había tenido ninguna mejora, donde no se había hecho ningún plan de asfaltado en la ciudad, que había sitios por los que no se podía ir en moto, donde no se invertía nada en los edificios municipales o en cultura. Hoy en la encuesta de valoración de la ciudad hasta la derecha aprueba la limpieza”, defiende en una entrevista en Servimedia este también miembro de IU.

El acto de Ganar Alcorcón en el Centro Cívico Cooperante Margarita Burón llevaba por título: «Convirtiendo la esperanza en Gobierno y la gestión en garantía de futuro». Repasó los avances logrados, las tareas pendientes y cómo se han abordado las dificultades encontradas; de la pandemia a Filomena. En el encuentro, los vecinos lanzaron sus preguntas a los ediles Raquel Rodríguez, Rosana Zarapuz, Carlos Carretero y David López, además de al propio Jesús Santos.

Jesús Santos en el acto de Ganar Alcorcón.

Así, Ganar Alcorcón dio por comenzado un proceso de escucha vecinal para diseñar un proyecto de ciudad a medio y largo plazo. “Quiero anunciar que, desde este momento, iniciamos un proceso de escucha con el objetivo de diseñar un proyecto para un Alcorcón alegre, próspero y sostenible” exclamó con tono mitinero Jesús Santos. Quiere recoger todas las propuestas, ideas, reflexiones y críticas, para elaborar un proyecto de ciudad pensado para la próxima década.

El político madrileño quiere que se dé «una gran conversación sobre el rumbo de la ciudad» y evitar la tendencia de que el municipio sea una ciudad-dormitorio.