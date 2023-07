El PSOE arranca cruces cuando pierde elecciones. Así ha sido en la localidad de Barrado (Cáceres) donde perdió la alcaldía en las últimas elecciones municipales a favor del PP. La localidad cacereña era conocida en toda España por ser el pueblo donde se decidía la alcaldía a la suerte de una moneda, a cara o cruz. Y esta vez ha tocado cruz porque el ex alcalde Jaime Díaz decidió quitarla del municipio «en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática». La cruz fue erigida en tiempos de Franco en homenaje a los caídos en la Guerra Civil Española.

Hoy Barrado ya no es el pueblo simpático que conocíamos a través de los medios de comunicación, donde se ha instalado un guerracivilismo que la izquierda ha inyectado entre sus habitantes. Los vecinos están divididos. «Yo lo veía como un símbolo fascista como la cruz gamada», dicen unos y otros piden respeto a la cruz: «Todo lo que huela a Cristiandad no se respeta». Una vecina reclama: «¡Este monumento no lo quitan por mis huevos!».

La Fundación Española de Abogados Cristianos, una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo «la defensa jurídica de la libertad religiosa, de la vida, la familia, etc», han señalado que estudiarán «acciones legales». «¡Ni una cruz más derribada!», ha señalado en Twitter.