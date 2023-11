Aznar asegura que Sánchez «es un peligro para la democracia» por su «estrategia divisiva y destructiva»

José María Aznar, ex presidente del Gobierno, ha asegurado que Pedro Sánchez «no es cómplice, sino socio y líder» de la estrategia política «divisiva y destructiva» de España. Y es que, tal y como ha declarado, sus pactos con partidos independentistas suponen «el derrumbamiento del orden constitucional y la desaparición de la nación histórica española»: «Es un peligro para la democracia», ha declarado.

El antiguo líder del PP ha defendido que el Tribunal Constitucional «no puede inventarse lo que no dice la Constitución»: «La Constitución no habla de amnistía porque se rechazó expresamente en el proceso constituyente en el año 1977. Cuando pones eso en duda, estás poniendo en duda el Estado de Derecho y que la ley, con hechos, no es igual para todos», ha afirmado. Además, ha asegurado que cree que la Ley de Amnistía ya recoge «la posible sentencia» favorable del Constitucional.

El ex presidente ha aprovechado además para lanzar un importante mensaje: «España se dirige a democracias iliberales, aquellas en las que el Estado de Derecho y la separación de poderes desaparece». Aznar ha recordado entonces «la convivencia entre españoles», que fue posible «hace 45 años en la Transición: «Ahora nos dicen que todo aquello no vale para nada y lo vamos a sustituir por la confrontación, por el desmontaje constitucional y por el daño a la convivencia».

En una entrevista en el programa El Cascabel de Trece TV, Aznar también ha criticado la inaceptable actitud de Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes, durante el pleno de investidura de Alberto Nuñez Feijóo: «Ahora ya uno puede ser ministro después de tener comportamientos absolutamente deleznables».

Además, Aznar ha recordado el discurso de investidura de Pedro Sánchez, el cual ha calificado como «una declaración de guerra». Y es que el líder del PSOE afirmó que su Ejecutivo sería «un muro» contra PP y Vox. «Es decir, soy el presidente del Gobierno contra vosotros. Eso jamás se había escuchado. Es un discurso de confrontación, de exclusión, de división», ha asegurado.

Con todo, ha vuelto a criticar la Ley de Amnistía que provocaría el «derrumbamiento del orden constitucional y «la desaparición de la nación histórica española» y su sustitución «por una cosa» que «llaman ahora plurinacionalidad». «Evidentemente eso significa que la convivencia entre españoles es muy difícil. Va a estar muy dañada. Por eso, eso es un peligro para la democracia española», ha indicado.

Aznar se ha referido a los «hechos» de Sánchez cuando el presidente dice «que la voluntad popular está por encima de todo» algo que no puede ocurrir en una democracia, según ha rechazado. «Eso es exactamente lo que justifican las dictaduras, los populismos y los autoritarismos. Por eso las democracias están basadas en la separación de poderes», ha matizado, al tiempo que ha subrayado que un proceso de «destrucción constitucional» también acabaría con la Corona, que sigue siendo «una garantía para los españoles».