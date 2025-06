Ayuso señala que el Gobierno está «acorralado» tras no rectificar el bulo sobre la UCO: «Todo les vale»

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha cargado contra el Gobierno del presidente Pedro Sánchez, del que ha dicho que está «acorralado». La líder madrileña se ha referido así al Gobierno sanchista, que no rectifica tras las acusaciones contra Juan Vicente Bonilla, ex capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) y actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud. Recientes informaciones falsas difundidas incluso por miembros del PSOE acusaban al ex capitán de la UCO de intentar atentar contra la vida de Pedro Sánchez.

«Todo les vale», ha dicho Ayuso durante una entrevista en Telemadrid este martes. La presidenta madrileña ha señalado que la situación actual del Gobierno y del PSOE es «el fango del que tanto hablan» con el que buscan que «todo quede como en un empate».

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «la ha tomado» con el ex capitán de UCO. Ayuso también ha indicado que no lo conoce en persona, pero cree que ni él ni ningún agente de la Guardia Civil «merece un trato como el que tienen que soportar» de un Gobierno que los expulsa de «regiones enteras que intentan desguazar su prestigio y el trabajo que realizan».

«Luego cuando se ve que descaradamente que han utilizado todas las instituciones, todos los poderes del Estado y todo lo que está a su mano y una vez que ya se han visto acorralados, lo que deciden es no sólo no rectificar, sino seguir con eso para adelante porque piensan que en su lado norcoreano del muro todo les vale», ha expresado.

Ayuso ha censurado que lo que único que quieren es que «no gobierne la derecha» porque «viven en un mundo paralelo». «Yo sí tengo un Gobierno estable, yo sí tengo un equipo renovado de gente que es profesional en sus ámbitos, no tengo ese baile de ministros de jefes de gabinetes y no hago esa utilización de los medios contra los adversarios», ha subrayado la líder madrileña, a la vez que ha reprochado que el Gobierno solo quiera «volar la Constitución».

La presidenta regional ha vuelto a señalar que el Gobierno de España persigue «de una manera psicopática» a la Comunidad de Madrid y va en contra de esta región que es «solidaria y a generosa no le gana nadie».